К китайскому Новому году Apple показала новую короткометражку. Фильм под названием "Nian" был снят на iPhone 12 Pro Max.

Источник: Variety

Apple поделилась своим новым фильмом "Снято на iPhone", чтобы отпраздновать китайский Новый Год. Короткометражный фильм под названием Nian появился на YouTube поздно вечером в четверг 28 января 2021 года.

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Новогодний короткометражный фильм Apple использует фэнтезийные темы. Фильм длится почти 12 минут. В нем рассказывается история дружбы между маленькой девочкой и зверем Ниан. В историях его описывают злым и опасным, что любит есть детей, поэтому героиня сначала пугается. Но со временем она понимает, что рассказы не имеют ничего общего с реальностью.

Короткометражный фильм был создан американским режиссером Лулу Ван и был снят на iPhone 12 Pro Max.

Помимо главного ролика, Apple также опубликовал видео о том как происходили съемки фильма.