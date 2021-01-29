Apple представил новый фильм к китайскому Новому году полностью снятый на iPhone 12 Pro Max
К китайскому Новому году Apple показала новую короткометражку. Фильм под названием "Nian" был снят на iPhone 12 Pro Max.
Источник: Variety
Apple поделилась своим новым фильмом "Снято на iPhone", чтобы отпраздновать китайский Новый Год. Короткометражный фильм под названием Nian появился на YouTube поздно вечером в четверг 28 января 2021 года.
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Новогодний короткометражный фильм Apple использует фэнтезийные темы. Фильм длится почти 12 минут. В нем рассказывается история дружбы между маленькой девочкой и зверем Ниан. В историях его описывают злым и опасным, что любит есть детей, поэтому героиня сначала пугается. Но со временем она понимает, что рассказы не имеют ничего общего с реальностью.
Короткометражный фильм был создан американским режиссером Лулу Ван и был снят на iPhone 12 Pro Max.
Помимо главного ролика, Apple также опубликовал видео о том как происходили съемки фильма.
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