Apple представив новий фільм до китайського Нового року повністю знятий на iPhone 12 Pro Max
До китайського Нового року Apple показала нову короткометражку. Фільм під назвою "Nian" був знятий на iPhone 12 Pro Max.
Джерело: Variety
Apple поділилася своїм новим фільмом "Знято на iPhone", щоб відсвяткувати китайський Новий Рік. Короткометражний фільм під назвою Nian з'явився на YouTube пізно ввечері в четвер 28 січня 2021 року.
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Новорічний короткометражний фільм Apple використовує фентезійні теми. Фільм триває майже 12 хвилин. У ньому розповідається історія дружби між маленькою дівчинкою і звіром Ніан. В історіях його описують злим і небезпечним, що любить їсти дітей, тому героїня спочатку лякається. Але з часом вона розуміє, що розповіді не мають нічого спільного з реальністю.
Короткометражний фільм був створений американською режисеркою Лулу Ван і був знятий на iPhone 12 Pro Max.
Крім головного ролику, Apple також опублікував відео про те як відбувались зйомки фільму.
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