Недавно на ютуб-канале Книги рекордов Гиннеса появилось видео с самой большой инсталляцией из Lego в мире. Команда из 50 дизайнеров использовала более 150 миллионов кирпичей конструктора, чтобы создать Королевство из "Властелина колец".

Источник: Книга рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннеса сообщила, что по состоянию на 10 января Детский музей Smaerd Land в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай, владеет крупнейшей в истории диорамой, построенной из элементов конструктора Lego. Титаническая работа была завершена совсем недавно.

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На сайте Книги рекордов Гиннеса отмечается, что инсталляция была основана на "Властелине колец" и изображает вселенную Толкина в миниатюре. Здесь показаны важнейшие места Средиземья и битвы Войны Кольца. Можно даже разглядеть застывшую битву за Минас-Тирит в Мордоре и отряды харадримо, которые идут на помощь.

Согласно видео, на создание взаимосвязанной диорамы команде из 50 дизайнеров потребовалось три года и 150 миллионов пластикового кирпича Lego.

Можно смотреть на эту диораму часами, но так и не увидеть всех деталей, которые в нее вошли.