В видеоигре Minecraft воссоздали подробную копию дворца Путина. Виртуальное поместье построили в масштабе 1:1.

Источник: ютуб TeamCIS

Команда TeamCIS, которая занимается воспроизведением различных сооружений в видеоигре Minecraft, создала виртуальную копию дворца Путина и опубликовала видео на своем ютуб-канале. Имение повторено чрезвычайно подробно – не только снаружи, но и внутри. В компьютерном дворце, как и в его реальном прототипе, есть казино, театр, бассейн и даже склад грязи.

Читайте также Полет над дворцом Путина в игре Microsoft Flight Simulator: ютубер опубликовал видео