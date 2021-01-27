В видеоигре Minecraft воссоздали подробную копию дворца Путина. Виртуальное поместье построили в масштабе 1:1.
Источник: ютуб TeamCIS
Команда TeamCIS, которая занимается воспроизведением различных сооружений в видеоигре Minecraft, создала виртуальную копию дворца Путина и опубликовала видео на своем ютуб-канале. Имение повторено чрезвычайно подробно – не только снаружи, но и внутри. В компьютерном дворце, как и в его реальном прототипе, есть казино, театр, бассейн и даже склад грязи.
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Дворец Путина – это секретное поместье российского президента, расположенное на побережье Черного моря вблизи города Геленджик. 19 января на ютуб-канале оппозиционера Алексея Навального опубликовали
, в котором показали роскошный дворец снаружи, а также детальный план его интерьера. Его площадь – 17 631 квадратный метр, а вероятная стоимость - более миллиарда долларов.
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Реальный дворец Путина / Скриншот
Энтузиасты из TeamCIS создавали виртуальный дворец согласно плану, который показали в ютуб-фильме Навального. Все комнаты в нем расположены и оборудованы так же, как в жизни. В видеоролике можно увидеть бассейн, кальянную, театр, личную спальню Путина, казино и состав грязи.
Экстерьер дворца в Minecraft также подробно проработан. Кроме самого поместья и ближайших принадлежащих ему территорий, геймеры воссоздали еще и точный рельеф мыса Идокопас с окном дегустационной комнаты в скале и даже берег Черного моря.
Смотрите видео: как выглядит дворец Путина в Minecraft