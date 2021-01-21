Полет над дворцом Путина в игре Microsoft Flight Simulator: ютубер опубликовал видео
Пользователь YouTube пролетел над секретным дворцом и виноградниками российского президента. Правда, не в реальной жизни, а в компьютерной игре.
На YouTube-канале под названием Skillnez опубликовали видео полетов над тайным дворцом Путина, который расположен вблизи города Геленджик в Краснодарском крае РФ, сообщают Развлечения 24. Несмотря на то, что в реальности летать над местностью запрещено, в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator 2020 можно сделать это без каких-либо препятствий.
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Как стало известно из расследования Навального, попасть на территорию имения или даже подойти к забору чрезвычайно сложно – местность огорожена высоким забором и охраняется Федеральной службой охраны, над дворцом установлена беспилотная зона, а водители водного транспорта вынуждены объезжать мыс за милю. Именно поэтому возможность рассмотреть территорию вблизи, даже в видеоигре, кажется очень интересной.
Skillnez снял несколько частей полетов над владениями Путина. В первой из них можно увидеть виртуальный дворец. Стоит отметить, что компьютерная местность чрезвычайно реалистична. Изображение в игре соответствует кадрам из фильма, хотя и с небольшими расхождениями.
Видео полета над дворцом Путина в Microsoft Flight Simulator
Во второй части ютубер летал над виноградниками и винным заводом, расположенными вблизи дворца.
Полет над виноградниками Путина в Microsoft Flight Simulator
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