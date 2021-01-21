Користувач YouTube пролетів над секретним палацом та виноградниками російського президента. Щоправда, не у реальному житті, а в комп'ютерній грі.

На YouTube-каналі під назвою Skillnez опублікували відео польотів над таємним палацом Путіна, що розташований поблизу міста Геленджик у Краснодарському краї РФ, повідомляють Розваги 24. Попри те, що у реальності літати над місцевістю заборонено, в авіасимуляторі Microsoft Flight Simulator 2020 можна зробити це без будь-яких перешкод.

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19 січня на YouTube-каналі російського опозиціонера Олексія Навального вийшов фільм про секретний палац президента Володимира Путіна та джерела його фінансування. Детальніше про розслідування ФБК можна почитати тут.

Як стало відомо з розслідування Навального, потрапити на територію маєтку чи навіть підійти до огорожі надзвичайно складно – місцевість огороджена високим парканом та охороняється Федеральною службою охорони, над палацом встановлена безпілотна зона, а водії водного транспорту вимушені об'їжджати мис за милю. Саме тому нагода роздивитися територію зблизька, навіть у відеогрі, видається дуже цікавою.

Skillnez зняв декілька частин польотів над володіннями Путіна. У першій з них можна побачити віртуальний палац. Варто зазначити, що комп'ютерна місцевість надзвичайно реалістична. Зображення у грі відповідає кадрам з фільму, хоча й з невеликими розбіжностями.

Відео польоту над палацом Путіна в Microsoft Flight Simulator

У другій частині ютубер літав над виноградниками та винним заводом, що розташовані поблизу палацу.

Політ над виноградниками Путіна в Microsoft Flight Simulator