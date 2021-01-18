2020 Game: нова гра за головними подіями минулого року
Криза, війни, пандемія – 2020 рік змінив світ і не даремно його називають найгіршим в історії. Але чи зможете ви пережити його знову?
2020-й – видався просто огидним! Кожен місяць відбувалося щось жахливе – навали сарани, крах економіки, дикі пожежі в Австралії, COVID-19, аварія на акціонерному ринку, карантин, підйом TikTok, вибори в США тощо.
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І якщо вам було замало 2020 року, і ви хочете пережити деякі моменти знову – пропонуємо нову браузенру піксельну гру за мотивами минулого року – 2020game. Грати можна з комп'ютера або з телефону, на проходження піде близько 10 хвилин.
2020 Game: нова гра за головними подіями минулого року / Фото скріншот гри
2020 Game: нова гра за головними подіями минулого року / Фото скріншот гри
2020 Game: нова гра за головними подіями минулого року / Фото скріншот гри
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