Якщо вам нудно і ви встигли переглянути всі новинки Netflix, пропонуємо вашій увазі головоломки, що можна замовити на Aliexpress, для розв'язання яких, як правило, потрібна тільки кмітливість.

Деякі головоломки відомі з глибокої давнини. Оригінальні логічні завдання знаходять на стінах єгипетських пірамід, в давньогрецьких манускриптах і в інших історичних пам'ятках. Епохою розквіту в середньовічній історії головоломок можна вважати кінець IX століття. Зростання рівня освіти і зниження релігійної нетерпимості до наук призвели до розширення кола любителів логічних завдань.

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Розваги 24 пропонують вашій увазі 5 цікавих головоломок, які ви знайдете на Aliexpress.

Дерев'яний куб

Головоломка, в яку можна грати всією сім'єю, тому що правило тільки одне: потрібно скласти куб. Спробуйте це зробити на швидкість і з'ясувати, хто збирає швидше. Ну або хто взагалі може зібрати до кінця.

Принцип гри

У вас є кілька десятків маленьких однакових цеглинок, з яких потрібно скласти куб. Завдання може здатися простим, але ближче до кінця розумієш, що це не так.

Проста скринька з секретом

Принцип гри

У вас є закрита коробка, але щоб відкрити її, потрібно виконати якісь дії: там натиснути, тут посунути, тут відімкнути й так далі. Якщо знайти правильну послідовність дій, потрапите в основний відсік, куди можна покласти приз або записку.

Складна скринька з секретом

Самостійна гра і водночас незвичайне пакування для подарунка.

Принцип гри

Головоломка, відкрити яку можна, розгадавши всі загадки. Це квест на логіку, кмітливість, пам'ять. На це може знадобитися час, але воно того варте. Тож щоб покласти у скриньку якийсь сюрприз-подарунок, її потрібно буде спочатку відкрити.

Криптекс

Криптекс – неологізм, придуманий автором Деном Брауном в його романі "Код да Вінчі" в 2003 році, який означає портативне сховище, яке використоється для секретних повідомлень. Це складання слів "криптографія" і "кодекс".

Принцип гри

Криптекс – це циліндр, всередині якого є висувна схованка. Щоб його відкрити, потрібно розгадати та набрати потрібну комбінацію символів на поверхні.

Набір із 46 металевих головоломок (які потрібно роз'єднати)

Попереду ще 2 тижні локдауну, тож цей набір просто створений для таких ситуацій. Це 3-4 головоломки в день, кожна з яких вирішується по-своєму. Може здатися, що, вирішивши одну, ви відразу знайдете рішення для інших, але це враження оманливе.

Принцип гри

Правило дуже просте – роз'єднати металеві деталі.