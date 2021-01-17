Історія Lego Ninjago почалася у 2011 році і донині продовжує надихати дітей і підлітків на відтворення епічних сцен, одночасно розвиваючи в них навички ніндзя. Тож днями LEGO відзначав 10-річний ювілей LEGO Ninjago новими наборами та стильними колабораціями.

У 2011 році почалася подорож Lego Ninjago, яка змінила життя дітей у всьому світі, адже герої лінійки показують, як "бути ніндзя" в реальному житті. І сьогодні LEGO Group закликає всіх фанатів Lego Ninjago відсвяткувати десятиріччя серії випуском ексклюзивного набору LEGO для роздрібного продажу.

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За десятиріччя в рамках лінійки було випущено понад 250 тематичних наборів. Найпопулярнішими з них стали – інтерактивні спіннери Кружитцу. Завдяки повчальним історіям, захопливим пригодам, а також будівельному та ігровому досвіду лінійка Lego Ninjago дозволяє багатьом дітям зорієнтуватися на шляху до дорослого життя з її численними труднощами.

На честь 10-річчя компанія протягом року випустить 11 наборів Legacy Lego у складі 23 наборів Lego Ninjago. Шість наборів містять мініфігурку золотого ніндзя обмеженої серії. В якості ще однієї нагороди 1 лютого роздрібні магазини LEGO випустять ексклюзивний трирівневий набір LEGO Ninjago City Gardens, в якому представлені деякі з найважливіших моментів серії.



Lego Ninjago святкує 10-річний ювілей та анонсує новий набір серії / Фото Lego

Це була дивовижна подорож – побачити, як асортимент продукції перетворився на щось, чим діти насолоджуються протягом 10 років. Деякі з них виросли з Lego Ninjago і тепер висловлюють свою подяку і розповідають нам, як вони набули навичок протягом усього життя. На мій погляд, це найкраще, що є в Lego Ninjago. Діти дізнаються про дружбу, впевненість і багато іншого. І, звичайно ж, ці ніндзя круті!,

– говорить Майкл Свейн Кнап, менеджер з дизайну LEGO Group, який працює над лінійкою продуктів Lego Ninjago з 2013 року.



Lego Ninjago святкує 10-річний ювілей та анонсує новий набір серії / Фото Lego

Також на офіційному сайті компанії можна знайти сторінку, яка присвячена 10-річній історії Lego Ninjago. На сторінці міститься дивовижний контент створений фанатами, включаючи фан-арт, збірки Lego та фотографії іграшок.

Варто зазначити, що крім безлічі конструкторів і 13 сезонів культового мультсеріалу, франшиза охоплює декілька мініфільмів, відеоігри та ігри-додатки, численні товари Lego, журнали, розмальовки, комікси, дитячі книги, яскравий фільм, а також подорож в дивовижний парк Legoland і проживання в номерах готелю, виконаних в стилі Lego Ninjago. Lego Group також співпрацює з брендами вуличного одягу. І вже 15 січня відбудеться запуск першої колекції Lego Ninjago x HYPE. Вона присвячена барвистому місту Prime Empire, з одного із телесеріалів.