Не так давно закінчився другий сезон серіалу "Мандалорець", але фанати вже сумують за цією фантастичною історією.

Користувач YouTube під нікнеймом forrestfire101 випустив на своєму каналі черговий короткометражний фільм у стилі Lego. Цього разу він зняв 3-хвилинний відеоролик за мотивами популярного серіалу "Мандалорець", повідомляють Розваги 24.

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За сюжетом короткометражки під назвою Lego Mandalorian головний герой прилітає на ринок у пошуках своєї цілі та влаштовує там ефектну перестрілку. У ролику з'являються й інші герої серіалу, зокрема й улюбленець мільйонів Малюк Йода.

Короткометражний фільм Lego Mandalorian

Це не перший ролик у стилі Lego, який зняв forrestfire101. На його YouTube-каналі є десятки адаптацій популярних фільмів та серіалів, серед них "Скубі-Ду", "Бетмен", "Загін самогубців", "Гобіт", "Гаррі Поттер", "Індіана Джонс" та інші. Ютубер створює такі відео вже більше, ніж 13 років. За цей час він у декілька разів удосконалив свою майстерність та навички, а за його роботами почали стежити 1,23 мільйона підписників.

Попри те, що на перегляд ролика глядач витратить лише 3 хвилини, його створення вимагає набагато більше часу та великої кількості ресурсів. Ось так, наприклад, виглядає "знімальний майданчик" Lego-відео.



Створення фільму Lego Mandalorian / Скриншот

Для наочності forrestfire101 випустив ще одне відео, у якому детально розповів про процес створення своєї нової короткометражки Lego Mandalorian.

За кадром Lego Mandalorian

Реліз третього сезону серіалу "Мандалорець" запланований на вересень 2021 року.