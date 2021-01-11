Ютубер випустив короткометражний фільм "Мандалорець" у стилі Lego: як його створили – відео
Не так давно закінчився другий сезон серіалу "Мандалорець", але фанати вже сумують за цією фантастичною історією.
Користувач YouTube під нікнеймом forrestfire101 випустив на своєму каналі черговий короткометражний фільм у стилі Lego. Цього разу він зняв 3-хвилинний відеоролик за мотивами популярного серіалу "Мандалорець", повідомляють Розваги 24.
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За сюжетом короткометражки під назвою Lego Mandalorian головний герой прилітає на ринок у пошуках своєї цілі та влаштовує там ефектну перестрілку. У ролику з'являються й інші герої серіалу, зокрема й улюбленець мільйонів Малюк Йода.
Короткометражний фільм Lego Mandalorian
Це не перший ролик у стилі Lego, який зняв forrestfire101. На його YouTube-каналі є десятки адаптацій популярних фільмів та серіалів, серед них "Скубі-Ду", "Бетмен", "Загін самогубців", "Гобіт", "Гаррі Поттер", "Індіана Джонс" та інші. Ютубер створює такі відео вже більше, ніж 13 років. За цей час він у декілька разів удосконалив свою майстерність та навички, а за його роботами почали стежити 1,23 мільйона підписників.
Попри те, що на перегляд ролика глядач витратить лише 3 хвилини, його створення вимагає набагато більше часу та великої кількості ресурсів. Ось так, наприклад, виглядає "знімальний майданчик" Lego-відео.
Створення фільму Lego Mandalorian / Скриншот
Для наочності forrestfire101 випустив ще одне відео, у якому детально розповів про процес створення своєї нової короткометражки Lego Mandalorian.
За кадром Lego Mandalorian
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