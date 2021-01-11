Не так давно закончился второй сезон сериала "Мандалорец", но фанаты уже скучают по этой фантастической истории.

Пользователь YouTube под никнеймом forrestfire101 выпустил на своем канале очередной короткометражный фильм в стиле Lego. На этот раз он снял 3-минутный видеоролик по мотивам популярного сериала "Мандалорец", сообщают Развлечения 24.

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По сюжету короткометражки под названием Lego Mandalorian главный герой прилетает на рынок в поисках своей цели и устраивает там эффектную перестрелку. В ролике появляются и другие герои сериала, в том числе и любимец миллионов Малыш Йода.

Короткометражный фильм Lego Mandalorian

Это не первый ролик в стиле Lego, который снял forrestfire101. На его YouTube-канале есть десятки адаптаций популярных фильмов и сериалов, среди них "Скуби-Ду", "Бэтмен", "Отряд самоубийц", "Хоббит", "Гарри Поттер", "Индиана Джонс" и другие. Ютубер создает такие видео уже более 13 лет. За это время он в несколько раз усовершенствовал свое мастерство и навыки, а за его работами начали следить 1,23 миллиона подписчиков.

Несмотря на то, что на просмотр ролика зритель потратит всего 3 минуты, его создание требует гораздо больше времени и много ресурсов. Вот так, например, выглядит "сьемочная площадка" Lego-видео.



Создание фильма Lego Mandalorian / Скриншот

Для наглядности forrestfire101 выпустил еще одно видео, в котором подробно рассказал о процессе создания своей новой короткометражки Lego Mandalorian.

За кадром Lego Mandalorian