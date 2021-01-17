История Lego Ninjago началась в 2011 году и по сей день продолжает вдохновлять детей и подростков на воспроизведение эпических сцен, одновременно развивая в них навыки ниндзя. Поэтому на днях LEGO Group отмечал 10-летний юбилей Lego Ninjago новыми наборами и стильными коллаборациями.

В 2011 году началось путешествие Lego Ninjago, которое изменило жизнь детей во всем мире, ведь герои линейки показывают, как "быть ниндзя" в реальной жизни. И сегодня LEGO Group призывает всех фанатов Lego Ninjago отпраздновать десятилетие серии выпуском эксклюзивного набора LEGO для розничной продажи.

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За десятилетия в рамках линейки было выпущено более 250 тематических наборов. Самыми популярными из них стали – интерактивные спиннеры Кружитцу. Благодаря поучительным историям, захватывающим приключениям, а также строительному и игровому опыту линейка Lego Ninjago позволяет многим детям сориентироваться на пути к взрослой жизни с ее многочисленными трудностями.

В честь 10-летия компания в течение года выпустит 11 наборов Legacy Lego в составе 23 наборов Lego Ninjago. Шесть наборов содержат мини-фигурку золотого ниндзя ограниченной серии. В качестве еще одной награды 1 февраля розничные магазины LEGO выпустят эксклюзивный трехуровневый набор LEGO Ninjago City Gardens, в котором представлены некоторые из самых важных моментов серии.



Lego Ninjago празднует 10-летний юбилей и анонсирует новый набор серии / Фото Lego

Это было удивительное путешествие – увидеть, как ассортимент продукции превратился во что-то, чем дети наслаждаются в течение 10 лет. Некоторые из них выросли с Lego Ninjago и теперь выражают свою благодарность и рассказывают нам, как они приобрели навыки на протяжении всей жизни. На мой взгляд, это лучшее, что есть в Lego Ninjago. Дети узнают о дружбе, уверенности и многом другом. И, конечно же, эти ниндзя крутые!,

– говорит Майкл Свейн Кнап, менеджер по дизайну LEGO Group, который работает над линейкой продуктов Lego Ninjago с 2013 года.



Lego Ninjago празднует 10-летний юбилей и анонсирует новый набор серии / Фото Lego

Также на официальном сайте компании можно найти страницу, которая посвящена 10-летней истории Lego Ninjago. На странице содержится удивительный контент созданный фанатами, включая фан-арт, сборники Lego и фотографии игрушек.

Стоит отметить, что кроме множества конструкторов и 13 сезонов культового мультсериала, франшиза охватывает несколько мини-фильмов, видеоигры и игры-приложения, многочисленные товары Lego, журналы, раскраски, комиксы, детские книги, яркий фильм, а также путешествие в удивительный парк Legoland и проживание в номерах отеля, выполненных в стиле Lego Ninjago. Lego Group также сотрудничает с брендами уличной одежды. И уже 15 января состоится запуск первой коллекции Lego Ninjago x HYPE. Она посвящена красочному городу Prime Empire, из одного из телесериалов.