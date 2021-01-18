Если вам скучно и вы успели просмотреть все новинки Netflix, предлагаем вашему вниманию головоломки, что можно заказать на Aliexpress, для решения которых, как правило, нужна только смекалка.

Некоторые головоломки известны с глубокой древности. Оригинальные логические задачи находят на стенах египетских пирамид, в древнегреческих манускриптах и в других исторических памятниках. Эпохой расцвета в средневековой истории головоломок можно считать конец IX века. Рост уровня образования и снижение религиозной нетерпимости к наукам привели к расширению круга любителей логических задач.

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Развлечения 24 предлагают вашему вниманию 5 интересных головоломок, которые вы найдете на Aliexpress.

Деревянный куб

Головоломка, в которую можно играть всей семьей, потому что правило только одно: нужно сложить куб. Попробуйте это сделать на скорость и выяснить, кто собирает быстрее. Ну или кто вообще может собрать до конца.

Принцип игры

У вас есть несколько десятков маленьких одинаковых кирпичиков, из которых нужно сложить куб. Задача может показаться простой, но ближе к концу понимаешь, что это не так.

Простая шкатулка с секретом

Принцип игры

У вас есть закрытая коробка, но чтобы открыть ее, нужно выполнить какие-то действия: там нажать, тут подвинуть, тут отпереть и так далее. Если найти правильную последовательность действий, попадете в основной отсек, куда можно положить приз или записку.

Складная шкатулка с секретом

Самостоятельная игра и одновременно необычная упаковка для подарка.

Принцип игры

Головоломка, открыть которую можно, разгадав все загадки. Это квест на логику, смекалку, память. На это может потребоваться время, но оно того стоит. Поэтому, чтобы положить в шкатулку какой-то сюрприз-подарок, ее нужно будет сначала открыть.

Криптекс

Криптекс – неологизм, придуманный автором Дэном Брауном в его романе "Код да Винчи" в 2003 году, что означает портативное хранилище, которое используется для секретных сообщений. Это составление слов "криптография" и "кодекс".

Принцип игры

Криптекс – это цилиндр, внутри которого есть выдвижной тайник. Чтобы его открыть, нужно разгадать и набрать нужную комбинацию символов на поверхности.

Набор из 46 металлических головоломок (которые нужно разъединить)

Впереди еще 2 недели локдауна, поэтому этот набор просто создан для таких ситуаций. Это 3-4 головоломки в день, каждая из которых решается по-своему. Может показаться, что, решив одну, вы сразу найдете решение для других, но это впечатление обманчиво.

Принцип игры

Правило очень простое – разъединить металлические детали.