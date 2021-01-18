Кризис, войны, пандемия – 2020 год изменил мир и не зря его называют худшим в истории. Но сможете ли вы пережить его снова?

2020-й – оказался просто отвратительным! Каждый месяц происходило что-то ужасное – нашествие саранчи, крах экономики, дикие пожары в Австралии, COVID-19, авария на акционерном рынке, карантин, подъем TikTok, выборы в США и тому подобное.

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И если вам было мало 2020 года, и вы хотите пережить некоторые моменты снова – предлагаем новую браузенрую пиксельную игру по мотивам прошлого года – 2020game. Играть можно с компьютера или с телефона, на прохождение уйдет около 10 минут.



2020 Game: новая игра по главным событиям прошлого года / Фото скриншот игры



2020 Game: новая игра по главным событиям прошлого года / Фото скриншот игры



2020 Game: новая игра по главным событиям прошлого года / Фото скриншот игры