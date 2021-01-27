Джерело: ютуб TeamCIS

Команда TeamCIS, яка займається відтворенням різноманітних споруд у відеогрі Minecraft, створила віртуальну копію палацу Путіна та опублікувала відео на своєму ютуб-каналі. Маєток повторений надзвичайно детально – не лише ззовні, а й усередині. У комп'ютерному палаці, як і у його реальному прототипі, є казино, театр, басейн та навіть склад бруду.

Читайте також Політ над палацом Путіна у комп'ютерній грі Microsoft Flight Simulator: ютубер опублікував відео

Палац Путіна – це таємний маєток російського президента, розташований на узбережжі Чорного моря поблизу місту Геленджик. 19 січня на ютуб-каналі опозиціонера Олексія Навального опублікували фільм-розслідування, у якому показали розкішний палац ззовні, а також детальний план його інтер'єру. Його площа – 17631 квадратний метр, а ймовірна вартість – понад мільярд доларів.



Реальний палац Путіна / Скриншот

Ентузіасти з TeamCIS створювали віртуальний палац згідно з планом, який показали у ютуб-фільмі Навального. Усі кімнати у ньому розташовані та облаштовані так само як і в житті. У відеоролику можна побачити басейн, кальянну, театр, особисту спальню Путіна, казино та склад бруду.

Екстер'єр палацу у Minecraft також детально пропрацьований. Крім самого маєтку та найближчих приналежних територій, геймери відтворили ще й точний рельєф мису Ідокопас з вікном дегустаційної кімнати у скалі та навіть берег Чорного моря.

Дивіться відео: як виглядає палац Путіна у Minecraft