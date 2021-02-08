Френк Ротвелл з Великої Британії став найстаршою людиною, яка перетнула Атлантичний океан. Всього він подолав 3 тисячі миль. Це 4828 кілометрів.

12 грудня чоловік розпочав свою подорож з Ла-Гомери на Карибських островах, а фінішував 6 лютого в Антигуа, що в Карибському басейні, щоб бути зі своєю дружиною у День святого Валентина. Його мандрівка тривала 56 днів.

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Я почувався досить емоційно, наближаючись до фіналу мандрівки. Шість довгих тижнів я гріб по Атлантиці, але сам виклик зайняв 18 місяців тренувань та підготовки. Тому я дуже пишаюся досягнутим та неймовірною подорожжю, яку пройшов,

– розповів Френк Ротвелл.



70-річний Френк Ротвелл став найстаршою людиною, яка перетнула Атлантичний океан / Фото Alzheimers Research UK

За словами Френка, перетин фінішної лінії був "моментом абсолютної ейфорії", адже йому вдалося зібрати понад 648 тисяч фунтів стерлінгів (24,6 мільйона гривень) на дослідження деменції (хвороби Альцгеймера). Цим він хотів вшанувати свого зятя, який помер від цієї хвороби у 62 роки. Благодійний фонд Iceland Foods пообіцяв, що подвоїть перші 500 тисяч фунтів стерлінгів внесків.

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