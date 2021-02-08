Недільний Суперкубок в Тампі, штат Флорида, США став історичним. Три різних бомбардувальники ВПС США здійснили перший у своєму роді трирівневий проліт над стадіоном Раймонд Джеймс під час виконання Державного гімну.

У неділю 7 лютого у Тампі, штат Флорида відбувся 55-й фінальний матч Американської Футбольної Ліги – Super Bowl LV. І перш ніж "Тампа-Бей Бакканірс" та "Канзас-Сіті Чифс" зіграли в чемпіонаті НФЛ, у заході взяли участь Військові Повітряні Сили США, щоб додати шоу військово-патріотичну тематику.

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Підтримка цієї події є величезною честю для нашого командування та ВПС США,

– сказав генерал Тім Рей, командувач бомбардувальників AFGSC.

У шоу взяли участь бомбардувальники Air Force Global Strike Command B-1 Lancer, який вилетів з бази ВПС Еллсворт в Південній Дакоті, B-2 Spirit – з авіабази Whiteman в Міссурі та B-52 Stratofortress – з авіабази Майнот в Північній Дакоті. Після зльоту зі своїх баз літаки з'єдналися в естакаді над стадіоном Раймонд Джеймс у Тампі, де відбувався матч.

Найбільш вражаюче, з того, що ці три літаки збираються разом, це те, що вони одночасно представляють три різні покоління бомбардувальників – і це різка різниця в можливостях,

– сказав Тодд Харрісон, директор проєкту аерокосмічної безпеки Центру стратегічних досліджень та міжнародних завдань, виданню Popular Science.

Варто зазначити, що якщо скласти B52 + B2 + B1, вийде 55 – на честь 55-го матчу Super Bowl LV.

Великі літаки неслися у повітрі на висоті близько 300 метрів з ревом, який було чутно на велику відстань навколо стадіону: відео

Are you ready for a SUPER flyover before #SBLV?@USAirForce Global Strike Command will be soaring over with a tri-bomber formation at the start of the game. #AFFLYOVER pic.twitter.com/73CfCxPApz — NFL (@NFL) February 7, 2021

You saw the video, now check out these incredible shots of tonight’s #SuperBowl flyover courtesy of @KillianPhoto ! pic.twitter.com/d1m5V88aZE — Airshow News (@NewsAirshow) February 8, 2021