Через десять лет после того, как краудсорсинговая кампания собрала средства на статую Детройтского Робокопа, двухтонная бронзовая работа завершена и готова стоять на страже в городе.

Долгожданная статуя Робокопа в Детройте, штат Мичиган, США, которая создавалась 11 лет, наконец почти завершена, за исключением нескольких штрихов. Кампания по сбору средств на памятник Робокопу завершилась еще в 2011 году. На создание двухтонной трехметровой статуи собрали более 65 тысяч долларов, но работа обошлась гораздо дороже. Значительную часть бюджета проекта Venus Bronze Works компенсировала из собственного кармана.

Читайте также Создан бильярдный кий, с которым вы никогда не промахнетесь: фото, видео

Он готов служить и защищать, но еще не имеет постоянного места для патрулирования в городе, где снимали одноименный фильм 1987 года. Статуя должна была найти дом в Мичиганском научном центре, однако из-за пандемии ресурсы музея истощены, поэтому для статуи придется подыскать другое место.

Мы благодарны команде Imagination Station и их партнерам за включение Мичиганского научного центра в путешествие по статуе Робокопа. Работая с Imagination Station в 2018 году, MiSci, частный некоммерческий музей, который не получает финансирования от города, штата или федерального правительства, планировал установить 3-метровую бронзовую скульптуру рядом с Центром вместе с улучшением нашей территории. Но, учитывая беспрецедентное давление пандемии, ресурсы MiSci теперь должны быть полностью сосредоточены на нашей основной миссии – служению студентам и семьям Мичигана,

– заявили в Мичиганском научном центре.



В Детройте закончили бронзовую статую Робокопа / Фото Metro times

Но поиски не займут много времени: в интервью Metro Times создатели статуи рассказывают, что желающие помочь с новым местом для памятника выстроились в очередь. Некоторое время статуя пробудет в хранилище, а затем отправится на новое место.

Создание изделия из бронзы, которое сочетает многовековые методы обработки металла с технологиями 21-го века, остается удивительной историей STEM. Будучи центром STEM в Мичигане, MiSci надеется, что сможет поддержать Imagination Station в поисках нового и подходящего дома для этой культовой работы.



Статую Робокопа создавали 10 лет / Фото Metro times

Но где бы ни установили статую, она будет более миролюбивой, чем персонаж фильма 1987 года, который вдохновил на ее создание, ведь Venus Bronze Works спроектировала статую так, чтобы в ней не было оружия.



Статуя Робокопа без оружия / Фото Metro times