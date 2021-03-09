Как выглядел бы главный герой мультфильма "Душа" в реальной жизни: художественная визуализация
Этой зимой в кинопрокат вышел новый мультфильм "Душа" от студии Pixar. В нем главный герой умирает и попадает в загробный мир, но там его приключения только начинаются.
Источник:инстаграм Хоссейна Дибы
Турецкий художник и иллюстратор Хоссейн Диба создает реалистичные рендеры персонажей видеоигр, фильмов и сериалов. Ранее он показывал, как в реальной жизни могли бы выглядеть протагонисты и девушки из популярной игры GTA. А в этот раз он решил поработать с образом Джо Гарднера – главного героя "Души".
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Визуализацию Джо Гарднера в разных ракурсах художник показал в своем профиле в инстаграм.
Мультфильм мне очень понравился, и я подумал, что было бы круто сделать Джо в другом стиле и посмотреть, как он будет выглядеть,
– написал Хоссейн Диба.
Кроме того, на своем ютуб-канале художник традиционно опубликовал видео, в котором можно еще подробнее рассмотреть 3D-модель героя.
О мультфильмеМультфильм "Душа" вышел на киноэкраны в декабре 2020 года. В центре сюжета – школьный учитель музыки Джо Гарднер, который мечтает выступать на большой сцене. Его желание вот-вот должно было осуществиться, но неожиданно Джо умирает и попадает в потусторонний мир. Там он становится наставником Души по имени 22, которая готовится начать свое земное существование. Помогая своей подопечной определиться с назначением, Джо переосмысливает свою жизнь.
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