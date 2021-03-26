Super Mario: художник показав, як водопровідник з відомої гри виглядав би у реальному житті
У 1993 році у світ виходила екранізація гри Super Mario під назвою "Супербрати Маріо", де роль відомого персонажа виконував Боб Хоскінс. Але художник з Туреччини Хоссейн Діба вирішив відтворити власну версію "живого Маріо".
Джерело:інстаграм Hossein Diba
Турецький художник Хоссейн Діба створює моторошні реалістичні відтворення багатьох персонажів відомих стрічок, серіалів, мультфільмів тощо. Дизайном персонажів та інших різноманітних істот Хоссейн займається з 2008 року. Одним з найважливіших факторів, який дозволяє йому досягати успіхів у своїй роботі, є знання анатомії людини.
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У своєму інстаграмі Діба написав, що з дитинства любить серію ігор Super Mario Bros. від Nintendo. Тож цього разу вирішив представити головного героя улюбленої гри у своєму унікальному стилі.
Моя версія Маріо з Super Mario. У мене є багато спогадів, коли я грав в ігри Маріо в дитинстві, і я подумав, що було б добре зробити його теж в моєму стилі,
– підписав художник свою публікацію в інстаграмі.
Відео, в якому модель Маріо демонструється більш детально:
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