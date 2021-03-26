У 1993 році у світ виходила екранізація гри Super Mario під назвою "Супербрати Маріо", де роль відомого персонажа виконував Боб Хоскінс. Але художник з Туреччини Хоссейн Діба вирішив відтворити власну версію "живого Маріо".

Турецький художник Хоссейн Діба створює моторошні реалістичні відтворення багатьох персонажів відомих стрічок, серіалів, мультфільмів тощо. Дизайном персонажів та інших різноманітних істот Хоссейн займається з 2008 року. Одним з найважливіших факторів, який дозволяє йому досягати успіхів у своїй роботі, є знання анатомії людини.

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У своєму інстаграмі Діба написав, що з дитинства любить серію ігор Super Mario Bros. від Nintendo. Тож цього разу вирішив представити головного героя улюбленої гри у своєму унікальному стилі.

Моя версія Маріо з Super Mario. У мене є багато спогадів, коли я грав в ігри Маріо в дитинстві, і я подумав, що було б добре зробити його теж в моєму стилі,

– підписав художник свою публікацію в інстаграмі.

Відео, в якому модель Маріо демонструється більш детально: