Художник об'єднує різних персонажів в одного героя: результат фантастичний
Художник з Індонезії на ім'я Сандевіль Санд створив серію дивовижних ілюстрацій. У кожній з них він поєднав 2 героїв з популярних фільмів, які здавалося б не мають нічого спільного.
Джерело:інстаграм sandevil_sandh
Часом художник показує абсолютно неочікувані комбінації, поєднуючи персонажа дитячого мультику та драматичного фільму. Цікаво було б подивитися кіно, у якому гратимуть ці дивовижні герої. Пропонуємо переглянути добірку найцікавіших поєднань від художника Сандевіля Санда.
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