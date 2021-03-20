Художник з Індонезії на ім'я Сандевіль Санд створив серію дивовижних ілюстрацій. У кожній з них він поєднав 2 героїв з популярних фільмів, які здавалося б не мають нічого спільного.

Часом художник показує абсолютно неочікувані комбінації, поєднуючи персонажа дитячого мультику та драматичного фільму. Цікаво було б подивитися кіно, у якому гратимуть ці дивовижні герої. Пропонуємо переглянути добірку найцікавіших поєднань від художника Сандевіля Санда. Читайте також Г'юї, Дьюї, Луї: як звали племінників Скруджа Макдака у різних країнах Печаль та Небула Посіпаки та Among Us Патрік і Дракс Руйнівник Галк та Шрек Танос та Голум Беззубик і Стіч Вуді та Зоряний лицар Беймакс та Залізна людина Меріда та Чорна вдова Доктор Стрендж і Гаррі Поттер Базз Лайтер та Залізна людина Джек Фрост і Саб-Зіро Грут і Піноккіо Локі та Вегета