Г'юї, Дьюї, Луї: як звали племінників Скруджа Макдака у різних країнах
Перша серія мультсеріалу "Качині історії" вийшла на телеекрани майже 34 роки тому. Попри це, він не втрачає актуальності, і продовжує користуватися популярністю у дітей зі всього світу. Але не всі знають, що його героїв, зокрема племінників Скруджа Макдака, у різних країнах називають по-різному.
Джерело:Mapologies
Автори блогу Mapologies створили карту, на якій наочно показали, як відрізняються імена каченят у різних регіонах світу. Ми впевнені, що деякі варіанти вас здивують і насмішать.
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В оригіналі племінників Скруджа звали Г'юї, Дьюї і Луї. Цими іменами їх називали не лише у США, а й у багатьох інших країнах, зокрема й в Україні. Крім того, у нас було ще 2 варіанти – Біллі, Віллі та Діллі та Крячик, Квачик і Кручик. А ось як ще називали каченят:
- Німеччина – Тік, Трік і Трак;
- Франція – Рірі, Фіфі та Лулу;
- Іспанія та Португалія – Угуньйо, Зезіньйо, Луісіньйо або Хуаніто, Хоргіто, Хайміто;
- Італія – Кві, Кво, Ква;
- Угорщина – Тікі, Нікі та Вікі;
- Польща – Хизьо, Дизьо, Зизьо;
- Норвегія – Оле, Доле і Доффен;
- Фінляндія – Тупу, Хупу, Лупу;
- Ісландія – Ріп, Рап і Руп;
- Туреччина – Джін, Джан, Джем;
- Сирія та Ірак – Каркур, Вафарфур і Вазарзур.
Інші варіанти імен можна переглянути на карті.
Як називали племінників Скруджа Макдака в різних країнах / Карта Mapologies
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