Первая серия мультсериала "Утиные истории" вышла на телеэкраны почти 34 года назад. Несмотря на это, он не теряет актуальности и продолжает пользоваться популярностью у детей во всем мире. Но не все знают, что его героев, в частности племянников Скруджа Макдака, в разных странах называют по-разному.

Авторы блога Mapologies создали карту, на которой наглядно показали, как отличаются имена утят в различных регионах мира. Мы уверены, что некоторые варианты вас удивят и насмешат.

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В оригинале племянников Скруджа звали Гьюи, Дьюи и Луи. Этими именами их называли не только в США, но и во многих других странах, в том числе и в Украине. Кроме того, у нас было еще 2 варианта – Билли, Вилли и Дилли и Крячик, Квачик и Кручик. А вот как еще называли утят:

Германия – Тик, Трик и Трак;

Франция – Рири, Фифи и Лулу;

Испания и Португалия – Угуньйо, Зезиньйо, Луисиньйо или Хуанито, Хоргито, Хаймито;

Италия – Кви, Кво, Ква;

Венгрия – Тики, Ники и Вики;

Польша – Хизьо, Дизьо, Зизьо;

Норвегия – Оле, Доле и Доффен;

Финляндия – Тупу, Хупу, Лупу;

Исландия – Рип, Рап и Руп;

Турция – Джин, Джан, Джем;

Сирия и Ирак – Каркур, Вафарфур и Вазарзур.

Другие варианты имен можно посмотреть на карте.



Как называли племянников Скруджа Макдака в разных странах / Карта Mapologies