Художник из Турции Хоссейн Диба снова экспериментирует с образами героев видеоигр и мультфильмов и визуализирует, как они выглядели бы в реальной жизни. На этот раз он показал, каким был бы Вуди из культовой "Истории игрушек".

Художник представил, каким был мужчина, с которого нарисовали героя Вуди для "Истории игрушек". Он попытался воссоздать образ этого человека и опубликовал реалистичную визуализацию на своей странице в инстаграме.

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Рендер вышел удивительно реалистичным – на лице 3D-Вуди можно рассмотреть даже морщины и сосуды.

Образ Вуди из "Истории игрушек" должен был базироваться на ком-то, правда? Я думаю, что настоящий Вуди, с которого нарисовали игрушку, выглядит вот так,

– написал Хоссейн Диба в инстаграме.

Раньше мы показывали, как, по мнению Хоссейна Дибы, в реальной жизни могли бы выглядеть главные герои и девушки из популярной игры GTA.