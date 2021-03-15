Каким был бы Вуди из "Истории игрушек" в реальной жизни: визуализация от художника
Художник из Турции Хоссейн Диба снова экспериментирует с образами героев видеоигр и мультфильмов и визуализирует, как они выглядели бы в реальной жизни. На этот раз он показал, каким был бы Вуди из культовой "Истории игрушек".
Источник:инстаграм Хоссейна Дибы
Художник представил, каким был мужчина, с которого нарисовали героя Вуди для "Истории игрушек". Он попытался воссоздать образ этого человека и опубликовал реалистичную визуализацию на своей странице в инстаграме.
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Рендер вышел удивительно реалистичным – на лице 3D-Вуди можно рассмотреть даже морщины и сосуды.
Образ Вуди из "Истории игрушек" должен был базироваться на ком-то, правда? Я думаю, что настоящий Вуди, с которого нарисовали игрушку, выглядит вот так,
– написал Хоссейн Диба в инстаграме.
Раньше мы показывали, как, по мнению Хоссейна Дибы, в реальной жизни могли бы выглядеть главные герои и девушки из популярной игры GTA.
"История игрушек""История игрушек" – серия из 4 мультфильмов, созданных студией Pixar совместно с Walt Disney Company. Фильмы этой франшизы несколько раз номинировались и получали премии "Оскар" и "Золотой глобус". Мультики рассказывают о приключениях игрушек, которые являются живыми, но люди об этом не догадываются.
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