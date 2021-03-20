Художник из Индонезии по имени Сандевиль Санд создал серию удивительных иллюстраций. В каждой из них он соединил 2 героев из популярных фильмов, которые казалось бы не имеют ничего общего.

Иногда художник показывает абсолютно неожиданные комбинации, сочетая персонажа детского мультика и драматического фильма. Интересно было бы посмотреть кино, в котором будут играть эти удивительные герои. Мы подготовили подборку наиболее интересных сочетаний от художника Сандевиля Санда. Читайте также Гьюи, Дьюи, Луи: как звали племянников Скруджа Макдака в разных странах​ Печаль и Небула Миньоны и Among Us Патрик и Дракс Разрушитель Халк и Шрек Танос и Голлум Беззубик и Стич Вуди и Звездный лорд Бэймакс и Железный человек Мерида и Черная вдова Доктор Стрэндж и Гарри Поттер Базз Лайтер и Железный человек Джек Фрост и Саб-Зиро Грут и Пиноккио Локи и Вегета