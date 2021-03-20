Художник обьединяет разных персонажей в одного героя: результат фантастический
Художник из Индонезии по имени Сандевиль Санд создал серию удивительных иллюстраций. В каждой из них он соединил 2 героев из популярных фильмов, которые казалось бы не имеют ничего общего.
Источник:инстаграм sandevil_sandh
Иногда художник показывает абсолютно неожиданные комбинации, сочетая персонажа детского мультика и драматического фильма. Интересно было бы посмотреть кино, в котором будут играть эти удивительные герои. Мы подготовили подборку наиболее интересных сочетаний от художника Сандевиля Санда.
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