Super Mario: художник показал, как водопроводчик из известной игры выглядел бы в реальной жизни
В 1993 году в свет выходила экранизация игры Super Mario под названием "Супербратья Марио", где роль известного персонажа исполнял Боб Хоскинс. Но художник из Турции Хоссейн Диба решил воссоздать собственную версию "живого Марио".
Источник:инстаграм Hossein Diba
Турецкий художник Хоссейн Диба создает жуткие реалистичные воспроизведения многих персонажей известных лент, сериалов, мультфильмов и тому подобное. Дизайном персонажей и других разнообразных существ Хоссейн занимается с 2008 года. Одним из важнейших факторов, который позволяет ему достигать успехов в своей работе, является знание анатомии человека.
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В своем Инстаграме Диба написал, что с детства любит серию игр Super Mario Bros. от Nintendo. Поэтому на этот раз решил представить главного героя любимой игры в своем уникальном стиле.
Моя версия Марио из Super Mario. У меня есть много воспоминаний, когда я играл в игры Марио в детстве, и я подумал, что было бы хорошо сделать его тоже в моем стиле,
– подписал художник свою публикацию в инстаграме.
Видео, в котором модель Марио демонстрируется более подробно:
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