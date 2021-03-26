В 1993 году в свет выходила экранизация игры Super Mario под названием "Супербратья Марио", где роль известного персонажа исполнял Боб Хоскинс. Но художник из Турции Хоссейн Диба решил воссоздать собственную версию "живого Марио".

Турецкий художник Хоссейн Диба создает жуткие реалистичные воспроизведения многих персонажей известных лент, сериалов, мультфильмов и тому подобное. Дизайном персонажей и других разнообразных существ Хоссейн занимается с 2008 года. Одним из важнейших факторов, который позволяет ему достигать успехов в своей работе, является знание анатомии человека.

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В своем Инстаграме Диба написал, что с детства любит серию игр Super Mario Bros. от Nintendo. Поэтому на этот раз решил представить главного героя любимой игры в своем уникальном стиле.

Моя версия Марио из Super Mario. У меня есть много воспоминаний, когда я играл в игры Марио в детстве, и я подумал, что было бы хорошо сделать его тоже в моем стиле,

– подписал художник свою публикацию в инстаграме.

Видео, в котором модель Марио демонстрируется более подробно: