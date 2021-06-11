Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про непростий шлях, який пройшов Стенлі Хо, аби здійснити свою мрію. Він прожив довге життя, став одним із найбагатших людей Азії та зробив неоціненний внесок у гральний бізнес Азії та світу.

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Ранні роки Стенлі Хо

Стенлі Хо народився у 1921 році у Гонконзі. Він став дев'ятою дитиною у сім'ї, а після нього у батьків народилося ще 4 дітей. Родина Хо була доволі заможною та впливовою, що могло б передбачити безхмарне майбутнє для Стенлі та його братів і сестер. Проте, доля склалася по-іншому.



Стенлі Хо з братами та сестрами у дитинстві / Фото Luju Bar

Велика депресія 1929 року мала вплив не лише на США, а й на Азію. У зв'язку з цим сімейний бізнес Хо зазнав невдачі, і його батько був вимушений визнати себе банкрутом. З цього розпочалася чорна смуга у житті родини. У наступні роки його батько покинув дружину і дітей, а двоє старших братів покінчили життя самогубством. Зрозуміло, що усі ці події сильно підкосили сім'ю і докорінно змінили життя її членів.

Тоді Стенлі зрозумів, що йому доведеться взяти на себе велику частину відповідальності за добробут близьких. До цього часу він мав посередні успіхи у школі, але вчасно зрозумів, що навчання – запорука кращого майбутнього. За доволі короткий термін він покращив свої оцінки, випередив своїх однолітків та здобув стипендію на навчання у Гонконзькому університеті.

Проте здобути освіту юнак так і не зміг – розпочалася Друга світова війна, яка вкотре змінила його плани. Коли японці окупували Гонконг, родина Хо втекла до невеличкого рибальського селища під назвою Макао – у той час ця територія була португальською. Там не було японських військ, але потрібно було боротися за виживання.

На той час Стенлі виповнилося 20 років і він мав при собі всього 10 гонконзьких доларів. Подейкують, що він використав їх, аби заробити перші статки, і зробив це за допомогою контрабанди. Він купував у збіднілих через війну мешканців Макао дорогі речі і продавав їх на чорному ринку у Китаї. Достеменно невідомо, чи правдиві ці чутки, але так чи інакше хлопець зміг зібрати певний капітал за доволі короткий термін.

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Перші кроки у бізнесі

Стенлі Хо в молодості / Фото Luju Bar

Стенлі Хо вирішив не чекати закінчення війни, і у 1942 році влаштувався на роботу у японську контору, що займалася експортом і імпортом. Спершу він був службовцем найнижчої ланки, але завдяки своїм знанням та вмінням почав швидко просуватися кар'єрними сходинками. Вже через рік у цій фірмі він став партнером, а потім і співвласником.

Згодом він вирішив податися у власну справу, і відкрив паливну компанію, яка зазнала успіху. Невдовзі вона вийшла на будівельний ринок Гонконгу, і почала приносити великі прибутки. Вже до 1945 Стенлі Хо вважали доволі багатою людиною.

Доходів, які приносив його бізнес, було більше ніж достатньо для комфортного життя, проте молодий чоловік прагнув більшого. Вже тоді він почав задумуватися про азартний ринок, адже розумів його перспективність. Проте, на той час увесь гральний бізнес Китаю був зосереджений в руках тріади – китайської мафії, яка вважалася однією з найнебезпечніших у світі.

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Становлення Стенлі Хо на гральному ринку

Стенлі Хо розумів, що конфлікти з тріадою можуть коштувати йому життя, а тому він не поспішав зі спробами вийти на гральний ринок. Він довгий час обдумував свої дії, і аж у 1961 році вступив у боротьбу за місце в азартній сфері.

Бізнесмен заручився підтримкою впливових людей Гонконгу і Макао – Генрі Фока, Тедді Їпа та Іпа Хона. Спільними зусиллями вони розробили та представили владі стратегію розвитку Макао, і зазнали успіху. Вони виграли державний тендер і отримали монопольні права на проведення гральної діяльності в Макао.



Казино Lisboa в Макао у наш час / Фото Pinterest

Великий капітал, який Стенлі Хо накопичив за ці роки, діловий досвід та відсутність конкуренції дозволили бізнесменові розвиватися з неймовірною швидкістю. За 10 років він відкрив мережу розкішних казино. Найбільшим та найвідомішим з них стало казино Lisboa, будівництво якого завершилося в 1971 році. Воно стало справжнім центром азартних розваг та світського життя в Макао.

Стенлі Хо розумів, що місцевого населення недостатньо для стрімкого розширення його володінь. На той час у казино переважали традиційні китайські ігри, які були незнайомими для туристів. Саме тому він ледь не докорінно змінив концепцію гральних закладів Макао. Там почали пропонувати західні ігри – рулетку, блекджек та інші. Крім того, Стенлі Хо налагодив транспортне сполучення між Гонконгом та Макао. І ці дії дали результат – тисячі туристів ринулися в азійський азартний центр.

Стенлі Хо не оминув своєю увагою й інші види азартних ігор. Він започаткував лотерею SLOT, яка згодом набула популярності в усьому Китаї, а також відкрив кілька букмекерських контор. Дещо пізніше його бізнес зайняв свою нішу й у віртуальному світі – бізнесмен запустив онлайн-казино DrHo888.

Увесь цей час Стенлі Хо не залишав свій будівельний бізнес, а використовував його на благо Макао. Минуло зовсім небагато років, як колись рибальське селище перетворилося на справжній мегаполіс. Наприкінці 1990-х років Макао зміг скласти гідну конкуренцію Лас-Вегасу та зрівнятися та навіть обігнати його за кількістю туристів та прибутку від грального бізнесу.

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Зміни в азартній індустрії Макао

У 1999 році Макао, який 442 роки був португальською колонією, перейшов у владу Китаю. Це призвело до серйозних змін у політичному та бізнесовому житті адміністративного району.

У 2002 році монополію STDM, компанію Стенлі Хо, на азартний бізнес скасували, а Макао відкрили для іноземних інвесторів. Американські бізнесмени, серед яких були Шелдон Адельсон та Стів Вінн, добре усвідомлювали перспективність Азії, і швидко увійшли на тутешній ринок. Вони побудували тут величезні розважальні комплекси нового покоління, на фоні яких казино Стенлі Хо виглядали значно гірше.



Казино Grand Lisboa в Макао / Фото Pinterest

Проте бізнесмен не хотів миритися з поразкою, і невдовзі розпочав будівництво нового закладу. На будівництво готелю з казино під назвою Grand Lisboa пішло 5 років та майже 386 мільйонів доларів, але воно вартувало того.

Grand Lisboa знову вивело Стенлі Хо на провідні позиції. Величезний готель, розкішне казино, яке першим в Макао запропонувало відвідувачам зіграти в техаський холдем, найбільший в Азії покер-рум, та неймовірний експонат – "Зірка Стенлі Хо". Це величезний алмаз на 218,1 карата, який розмістили в одному із залів Grand Lisboa.

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Справи сімейні

У 2009 році Стенлі Хо спіткав серцевий напад, який ледве не закінчився летально. 88-річний бізнесмен майже рік не вставав з ліжка та втратив близько 90% свого капіталу – з 11 мільярдів доларів залишився 1.

Родина Стенлі Хо / Фото Business Insider

Він почав передавати бізнес у руки членів сім'ї. До слова, за своє життя чоловік обзавівся великою родиною – у нього було 4 дружини та 17 дітей. Це ускладнювало процес передачі справ, адже кожен з них хотів отримати якомога більшу частку. Це переросло у гучний скандал та судові процеси. У 2011 році Стенлі Хо публічно заявив, що його рідня намагається відібрати у нього бізнес.

Саме тому він вирішив призупинити процес поділу і залишитися головнокомандувачем справи свого життя. Він пропрацював до кінця 2018 року, і лише тоді покинув свій пост у віці 97 років. За 7 років плідної праці йому вдалося виправити катастрофічні наслідки, заподіяні хворобою та сімейними скандалами. На момент його відставки, капітал Стенлі Хо склав понад 10 мільярдів доларів.

Цього разу він краще підготував спадкоємців до розподілу бізнесу. Основну його частину отримали донька Пансі Хо (3,7 мільярда доларів), син Лоуренс Хо (2,2 мільярда доларів) та четверта дружина Анжела Леонг (3,2 мільярда доларів). Пансі Хо за правом старшої доньки стала головою батьківського холдингу.

Стенлі Хо помер 26 травня 2020 року у віці 98 років, але його справа продовжує жити. Наразі гральний ринок Макао розділений між 6 корпораціями, але більша його частина належить родині Хо. Вони контролюють не лише азартний бізнес, а й інші сфери – будівництво, нерухомість, транспорт.

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Стенлі Хо недаремно вважають королем та батьком грального бізнесу Макао, адже він зробив величезний внесок у його становлення та розвиток. Сьогодні десятки тисяч гемблерів мріють потрапити до азійського центру азартних розваг та відвідати хоча б один із закладів сім'ї Хо. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.