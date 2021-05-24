Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історії знакових особистостей, які зробили неабиякий внесок у розвиток грального бізнесу у Лас-Вегасі та вивели його на вражаючий рівень.

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Лас-Вегас був заснований у 1906 році. Там одразу з'явилося кілька невеликих гральних клубів, але вже у 1919 році азартні ігри у штаті Невада заборонили. Гемблінг знову легалізували у 1931 році – саме тоді офіційно розпочалася нова сторінка в історії Лас-Вегаса та його перетворення у світовий центр гемблінгу.

Томас Халл і початок Лас-Вегас-Стріп

Сьогодні Лас-Вегас-Стріп – це центральна вулиця міста, на якій розташувалися десятки розкішних казино. Але ще 80 років тому усього цього не було. Першим казино-курортом на Лас-Вегас-Стріп стало El Rancho Vegas, побудоване Томасом Халлом, власником мережі готелів El Rancho.

Подейкують, що колись автомобіль Томаса Халла зламався на 91-му шосе. Поки чоловік чекав на допомогу, він побачив величезну кількість машин з номерними знаками з різних штатів країни. Тоді він і подумав, що це місце володіє неабияким туристичним потенціалом, і не прогадав.



El Rancho Vegas на листівці 1940-х років / Фото з вікіпедії

Урочисте відкриття El Rancho Vegas відбулося 3 квітня 1941 року. На той час цей готель з казино був найбільшим у Вегасі. Томас Халл вклав у будівництво комплексу 500 тисяч доларів. Гостям закладу пропонували 110 номерів класу "люкс", понад 70 гральних автоматів та столи для блекджеку, крепсу і рулетки. Також тут можна було покататися на конях, поплавати у басейні та відвідати вистави у власному театрі El Rancho.

Після відкриття казино процвітало, приносило хороші прибутки та кілька разів змінювало власників. Але у 1960 році El Rancho Vegas знищила пожежа. Пізніше на цій земельній ділянці збудували мотель, але казино у ньому не було.

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Багсі Сігел та легендарне Flamingo

Багсі Сігел був гангстером та представляв інтереси нью-йоркської мафії Мейєра Ланскі. Вільям Вілкерсон, засновник The Hollywood Reporter, хотів відкрити у Лас-Вегасі нове казино, але йому бракувало для цього коштів. Він взяв грошей у борг у гангстерів, але згодом між ними виник конфлікт. Для своєї безпеки Вілкерсон вирішив продати свою частку бізнесу, і проєкт казино опинився в руках Багсі Сігела, який саме переїхав до Вегаса.



Багсі Сігел / Фото Los Angeles Magazine

Казино Flamingo, будівництво якого обійшлося Сігелу у 6 мільйонів доларів, відчинило свої двері 26 грудня 1946 року, проте зазнало фіаско. За перший тиждень роботи заклад втратив 300 тисяч доларів, а ще через тиждень його закрили.

Сігел не здався, і 1 березня 1947 року знову відкрив казино. Цього разу спроба була кращою, і Flamingo почало приносити прибуток. Проте, невдовзі гангстера вбили, а він так і не встиг насолодитися успіхом свого дітища. Казино знову перейшло у власність Вільяма Вілкерсона.



Казино Flamingo у 1960 році / Фото Imperial Club

Казино Flamingo стало не просто популярним, а й легендарним. Воно працює у Лас-Вегасі до сьогодні. Після смерті Багсі Сігела його багато разів перепродавали та реконструювали. Зараз воно належить компанії Harrah's Entertainment.

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Говард Г'юз і зміна позицій на гральному ринку

Говард Г'юз зробив величезний внесок у розвиток азартного ринку Лас-Вегаса. Вважається, що саме він очистив репутацію міста. До його появи більшість казино у "місті гріхів" належали гангстерам та мафіозним угрупуванням, але Г'юзу вдалося це змінити.



Говард Г'юз / Фото Las Vegas Review Journal

Усе розпочалося з того, що у 1966 році кінопродюсер, винахідник та інженер Говард Г'юз приїхав до Лас-Вегаса та оселився у пентхаусі готелю з казино Desert Inn. Мільярдер прожив тут кілька місяців, а коли прийшов час звільнити номер – не захотів цього робити. Він вирішив купити цей заклад, і 1 квітня 1967 року Desert Inn перейшов у його власність. Г'юз викупив комплекс у місцевого гангстера за 13,2 мільйона доларів. Ця покупка була лише початком.

Невдовзі Говард Г'юз почав активно купувати й інші казино представників злочинних угрупувань. За 3 роки він викупив ще 6 закладів загальною вартістю понад 40 мільйонів доларів. Звичайно, у власності гангстерів у Лас-Вегасі було значно більше казино, проте інвестиції Г'юза поклали початок змінам. У наступні роки все більше бізнесменів та корпорацій почали купувати заклади у мафіозі, і тим самим кардинально змінили стан справ у тутешній гральній індустрії.

Кірк Керкорян і казино-гіганти



Кірк Керкорян / Фото FilmMagic

Кірк Керкорян відомий найграндіознішими гральними закладами у Лас-Вегасі. У 1960-х роках фінансист націлився на азартну індустрію і продав свою авіакомпанію за 104 мільйони доларів. Це дозволило йому швидко увійти до грального бізнесу та зайняти там провідні позиції.

Бізнесмен почав скуповувати земельні ділянки у Лас-Вегасі та здавати їх в оренду. Пізніше він продавав їх кілька разів дорожче, ніж купував. Зокрема, ділянку, на якій зараз розташований славнозвісний Caesars Palace, Керкорян купив за мільйон доларів, а продав удев'ятеро дорожче.

У 1969 році він відкрив свій перший заклад – The International Hotel, який став найбільшим готельним комплексом у світі. Пізніше його назву змінили на Westgate Las Vegas. У 1973 році Керкорян відкрив ще один розважальний комплекс з казино – MGM Grand Hotel, який знову став найбільшим у світі та спричинив справжній фурор.

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Стів Вінн і нові елітарні казино



Стів Вінн / Фото LA Times

На відміну від Кірка Керкоряна, ще один "король Лас-Вегаса" Стів Вінн робив перші кроки в азартному бізнесі без мільйонних статків за спиною. Проте, це не завадило йому відкрити низку розкішних розважальних комплексів з казино та назавжди вписати своє ім'я в історію Лас-Вегаса.

Успіх Вінна у "місті гріхів" розпочався з купівлі частки одного з найстаріших казино міста – Golden Nugget. Тоді заклад переживав не кращий період, але Стів Вінн зміг знову привернути увагу публіки та відновити його позиції на ринку.

Коли Golden Nugget знову стало успішним та почало приносити хороший прибуток, він задумався про розвиток. Саме тоді на гральну арену вийшов Атлантик-Сіті, і Стів Вінн вирішив побудувати там ще один Golden Nugget. Він зробив це, але швидко зрозумів, що тут набагато менше перспектив. Тому бізнесмен продав заклад в Атлантик-Сіті за 440 мільйонів доларів та знову зосередив свою увагу на Вегасі.



Розважальний комплекс з казино Wynn Las-Vegas / Фото Agoda

Отримані після продажу гроші він витратив на те, щоб представити публіці нову концепцію елітарних казино – величезних розкішних гральних закладів. Стів Вінн привернув увагу інвесторів, і почав розбудовувати Лас-Вегас. На його рахунку розважальні комплекси з казино, що стали відомими в усьому світі, – Mirage, Treasure Island, Bellagio, Wynn Las-Vegas та інші.

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Шелдон Адельсон і його Венеція у Лас-Вегасі

Заможний бізнесмен Шелдон Адельсон купив свій перший гральний заклад у Лас-Вегасі у 1989 році. Його вибір впав на казино-курорт Sands, що належав Кірку Керкоряну. Тоді ж він заснував компанію Las Vegas Sands.



Шелдон Адельсон / Фото CL Brief

Адельсон надавав великого значення не лише гральному сектору свого закладу, а й культурному – він зосередився на організації різноманітних заходів, конференцій та виставок. У 1990 році він відкрив поблизу комплексу величезний виставковий центр Sands Expo Convention Center.

У 1996 році на казино Sands чекали великі зміни. Будівлю зруйнували до самого фундаменту, а на її місці побудували новий комплекс із казино Venetian Resort Hotel Casino. Пізніше його перейменували на Las Vegas Venetian.

Відповідно до своєї назви комплекс був тематичним – його оформили в італійському стилі. Щоб заклад ще більше асоціювали з Венецією, тут створили власний канал, по якому плавали гондоли. З плином часу це казино кілька разів добудовували та удосконалювали. Сьогодні його вважають одним із найбільших комплексів у світі.



Las Vegas Venetian / Фото з вікіпедії

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Постійний розвиток гральної індустрії вимагає багатьох зусиль, але завдяки цьому сотні тисяч гемблерів в усьому світі можуть насолоджуватися улюбленими розвагами. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.