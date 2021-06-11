Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают про непростой путь, который прошел Стэнли Хо, чтобы осуществить свою мечту. Он прожил долгую жизнь, стал одним из самых богатых людей Азии и внес неоценимый вклад в игорный бизнес Азии и мира.

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Ранние годы Стэнли Хо

Стэнли Хо родился в 1921 году в Гонконге. Он стал девятым ребенком в семье, а после него у родителей родилось еще 4 детей. Семья Хо была довольно богатой и влиятельной, что могло бы предполагать безоблачное будущее для Стэнли и его братьев и сестер. Однако, судьба сложилась по-другому.



Стэнли Хо с братьями и сестрами в детстве / Фото Luju Bar

Великая депрессия 1929 года оказала влияние не только на США, но и на Азию. В связи с этим семейный бизнес Хо потерпел неудачу, и его отец был вынужден признать себя банкротом. С этого началась черная полоса в жизни семьи. В последующие годы его отец покинул жену и детей, а двое старших братьев покончили жизнь самоубийством. Понятно, что все эти события сильно подкосили семью и вкорне изменили жизнь ее членов.

Тогда Стэнли понял, что ему придется взять на себя большую часть ответственности за благосостояние близких. К этому времени он имел посредственные успехи в школе, но вовремя понял, что учеба – залог лучшего будущего. За достаточно короткий срок он улучшил свои оценки, опередил своих сверстников и получил стипендию на обучение в Гонконгском университете.

Однако получить образование юноша так и не смог – началась Вторая мировая война, которая в очередной раз изменила его планы. Когда японцы оккупировали Гонконг, семья Хо убежала в небольшой рыбацкий поселок под названием Макао – в то время эта территория была португальской. Там не было японских войск, но нужно было бороться за выживание.

К тому времени Стэнли исполнилось 20 лет и он имел при себе всего 10 гонконгских долларов. Говорят, что он использовал их, чтобы заработать первое состояние, и сделал это с помощью контрабанды. Он покупал у обедневших из-за войны жителей Макао дорогие вещи и продавал их на черном рынке в Китае. Доподлинно неизвестно, правдивы ли эти слухи, но так или иначе парень смог собрать определенный капитал за довольно короткий срок.

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Первые шаги в бизнесе

Стэнли Хо в молодости / Фото Luju Bar

Стэнли Хо решил не дожидаться окончания войны, и в 1942 году устроился на работу в японскую контору, которая занималась экспортом и импортом. Сначала он был служащим низшего звена, но благодаря своим знаниям и умениям начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Уже через год в этой фирме он стал партнером, а впоследствии и совладельцем.

Позже он решил податься в собственное дело, и открыл топливную компанию, которая стала успешной. Вскоре она вышла на строительный рынок Гонконга, и начала приносить большую прибыль. Уже к 1945 году Стэнли Хо считали довольно богатым человеком.

Доходов, которые приносил его бизнес, было более чем достаточно для комфортной жизни, однако молодой человек стремился к большему. Уже тогда он начал задумываться об азартном рынке, ведь понимал его перспективность. Однако, в то время весь игорный бизнес Китая был сосредоточен в руках триады – китайской мафии, которая считалась одной из самых опасных в мире.

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Становление Стэнли Хо на игорном рынке

Стэнли Хо понимал, что конфликты с триадой могут стоить ему жизни, а потому он не спешил с попытками выйти на игорный рынок. Он долгое время обдумывал свои действия, и только в 1961 году вступил в борьбу за место в азартной сфере.

Бизнесмен заручился поддержкой влиятельных людей Гонконга и Макао – Генри Фока, Тедди Йипа и Ипа Хона. Совместными усилиями они разработали и представили властям стратегию развития Макао. Они выиграли государственный тендер и получили монопольные права на проведение игорной деятельности в Макао.



Казино Lisboa в Макао в наше время / Фото Pinterest

Крупный капитал, который Стэнли Хо накопил за эти годы, деловой опыт и отсутствие конкуренции позволили бизнесмену развиваться с невероятной скоростью. За 10 лет он открыл сеть роскошных казино. Самым большим и известным из них стало казино Lisboa, строительство которого завершилось в 1971 году. Оно стало настоящим центром азартных развлечений и светской жизни в Макао.

Стэнли Хо понимал, что местного населения недостаточно для стремительного расширения его владений. В то время в казино преобладали традиционные китайские игры, которые были незнакомыми для туристов. Именно поэтому он едва ли не коренным образом изменил концепцию игорных заведений Макао. Там начали предлагать западные игры – рулетку, блэкджек и другие. Кроме того, Стэнли Хо наладил транспортное сообщение между Гонконгом и Макао. И эти действия дали результат – тысячи туристов ринулись в азиатский азартный центр.

Стэнли Хо не обошел своим вниманием и другие виды азартных игр. Он основал лотерею SLOT, которая впоследствии приобрела популярность во всем Китае, а также открыл несколько букмекерских контор. Немного позже его бизнес занял свою нишу и в виртуальном мире. Он запустил онлайн-казино DrHo888.

Все это время Стэнли Хо не оставлял свой строительный бизнес, а использовал его на благо Макао. Прошло совсем немного лет, как когда-то рыбацкий поселок превратился в настоящий мегаполис. В конце 1990-х годов Макао смог составить достойную конкуренцию Лас-Вегасу, сравниться и даже обогнать его по количеству туристов и прибыли от игорного бизнеса.

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Изменения в азартной индустрии Макао

В 1999 году Макао, который 442 года был португальской колонией, перешел во власть Китая. Это привело к серьезным изменениям в политической и деловой жизни административного района.

В 2002 году монополию STDM, компании Стэнли Хо, на азартный бизнес отменили, а Макао открыли для иностранных инвесторов. Американские бизнесмены, среди которых были Шелдон Адельсон и Стив Винн, хорошо осознавали перспективность Азии, и быстро вошли в местный рынок. Они построили здесь огромные развлекательные комплексы нового поколения, на фоне которых казино Стенли Хо выглядели значительно хуже.



Казино Grand Lisboa в Макао / Фото Pinterest

Однако бизнесмен не хотел мириться с поражением и вскоре начал строительство нового заведения. На строительство гостиницы с казино под названием Grand Lisboa ушло 5 лет и почти 386 миллионов долларов, но оно стоило того.

Grand Lisboa снова вывело Стэнли Хо на ведущие позиции. Огромный отель, роскошное казино, которое первым в Макао предложило посетителям сыграть в техасский холдем, крупнейший в Азии покер-рум, и невероятный экспонат – "Звезда Стэнли Хо". Это огромный алмаз на 218,1 карата, который разместили в одном из залов Grand Lisboa.

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Дела семейные

В 2009 году Стэнли Хо постиг сердечный приступ, который чуть ли не закончился летально. 88-летний бизнесмен почти год не вставал с постели и потерял около 90% своего капитала – с 11 миллиардов долларов остался 1.

Семья Стэнли Хо / Фото Business Insider

Он начал передавать бизнес в руки родных. К слову, за свою жизнь мужчина обзавелся большой семьей – у него было 4 жены и 17 детей. Это затрудняло процесс передачи дел, ведь каждый из них хотел получить как можно большую долю. Это переросло в громкий скандал и судебные процессы. В 2011 году Стэнли Хо публично заявил, что его родня пытается отобрать у него бизнес.

Именно поэтому он решил приостановить процесс разделения и остаться главнокомандующим своего дела. Он проработал до конца 2018 года, и только тогда покинул свой пост в возрасте 97 лет. За 7 лет плодотворной работы ему удалось исправить катастрофические последствия, причиненные болезнью и семейными скандалами. На момент его отставки, капитал Стэнли Хо составил более 10 миллиардов долларов.

На этот раз он лучше подготовил наследников к распределению бизнеса. Основную его часть получили дочь Панси Хо (3,7 миллиарда долларов), сын Лоуренс Хо (2,2 миллиарда долларов) и четвертая жена Анжела Леонг (3,2 миллиарда долларов). Панси Хо по праву старшей дочери стала председателем отцовского холдинга.

Стэнли Хо умер 26 мая 2020 в возрасте 98 лет, но его дело продолжает жить. Сейчас игорный рынок Макао разделен между 6 корпорациями, но большая его часть принадлежит семье Хо. Они контролируют не только азартный бизнес, но и другие сферы – строительство, недвижимость, транспорт.

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Стэнли Хо недаром считают королем и отцом игорного бизнеса Макао, ведь он внес огромный вклад в его становление и развитие. Сегодня десятки тысяч гэмблеров мечтают попасть в азиатский центр азартных развлечений и посетить хотя бы одно из заведений семьи Хо. Главное, помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.