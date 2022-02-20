Кіану Рівз став героєм "Фантастичної четвірки" у новому DeepFake-відео

Ютуб-блогер stryder HD, відомий створенням відео із заміною облич за допомогою технології DeepFake, опублікував черговий ролик. Цього разу Кіану Рівз став героєм "Фантастичної четвірки".

Кіану Рівз став Містером Фантастиком

Актор замінив Йоанна Гріффіта, який виконав роль Ріда Річардса, більше відомого як Містер Фантастик, у фільмах "Фантастична четвірка" 2005 та 2007 років.

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За словами автора відео, саме таким він хотів би бачити лідера Фантастичної четвірки у майбутньому фільмі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", прем'єра якого запланована вже на 5 травня 2022 року.

Кіану Рівз у ролі Містера Фантастика: дивіться відео



У колекції stryder HD є понад 100 DeepFake-відео, які можуть сподобатися любителям кіно. Якщо і вам цікаво, якими були б улюблені персонажі у виконанні інших акторів, зверніть увагу й на інші ролики: