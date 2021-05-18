Базз Лайтер, Джессі та містер Картоплина: якими герої "Історії іграшок" були б у реальному житті

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Турецький художник Хоссейн Діба створює реалістичні візуалізації, за допомогою яких показує, якими були б герої мультфільмів та відеоігор, якби були живими людьми. Цього разу він експериментував з героями культової "Історії іграшок" – Джессі, Баззом Лайтером і містером Картоплиною.