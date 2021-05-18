Базз Лайтер, Джессі та містер Картоплина: якими герої "Історії іграшок" були б у реальному житті

18 травня 2021 , 05:26
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Хоссейна Діби

Турецький художник Хоссейн Діба створює реалістичні візуалізації, за допомогою яких показує, якими були б герої мультфільмів та відеоігор, якби були живими людьми. Цього разу він експериментував з героями культової "Історії іграшок" – Джессі, Баззом Лайтером і містером Картоплиною.

Використовуючи комп'ютерні програми, Хоссейн Діба створює 3D-рендери, які дають змогу  побачити, який вигляд мав би той чи інший намальований персонаж у реальному житті. Його роботи настільки детальні, що можна роздивитися навіть зморшки на обличчях героїв.

До теми Яким був би Вуді з "Історії іграшок" у реальному житті: візуалізація від художника 

Базз Лайтер 

Моя версія Базза Лайтера з "Історії іграшок",
– підписав візуалізацію художник

Містер Картоплина

Якщо вам цікаво, який вигляд матиме голова містера Картоплини у реальному житті,
– написав Хоссейн в інстаграмі.

Джессі

Зверніть увагу! Раніше ми показували якими, за версією Хоссейна Діби, були б у реальному житті головні герої та дівчата з відеогри GTA, Джо Гарднер з мультфільму "Душа, а також Маріо з SuperMario.
Автор: Софія Гусєва