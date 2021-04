Настільні ігри давно перестали асоціюватися лише з дитячими забавками, адже вони – чудовий спосіб цікаво провести час людям будь-якого віку. Таке дозвілля має не тільки розважальний характер, але й корисне для інтелектуального самовдосконалення.

До Міжнародного дня настільних ігор ми з Comic Con Ukraine зібрали 10 цікавих фактів про культуру, яка з кожним роком виходить на новий рівень і знаходить все більше прихильників.

Варто розрізняти поняття "класичні настільні ігри" та "настільні рольові ігри". Останні відрізняються від перших тим, що мають майстра – людину, яка створює сценарій гри та дає гравцям розуміння ситуацій, в яких їм доведеться опинитись. Крім того, партія класичної настільної гри триває не надто довго, тоді як рольові ігри можуть зайняти від декількох годин до декількох днів або ж навіть років. На Comic Con Ukraine представлені обидва різновиди.

Найстаріша настільна гра

Першою відомою людству настільною грою є давньоєгипетська Сенет, яка виникла приблизно за 3 500 років до нашої ери. Ззовні гра нагадувала шахи, проте мала зовсім інші правила. Сенет складалась з гральної дошки, поділеної в 3 ряди на квадрати, та двох видів гральних фігурок: конусів і циліндрів. Будь-який хід визначався за допомогою аналогів гральних костей, а саме – дерев'яних паличок. Кожний гравець мав по 5 фігурок. Квадрати на дошці символізували різні сакральні дійства, через які людина має пройти на шляху до потойбічного світу. Метою гри було вивести всі свої фішки, і не дати зробити це супротивнику.

Розвага на будь-який смак

Настільні ігри відрізняються за кількістю гравців, характером гри та інструментарієм, який вони використовують, – карти, фішки, ігрове поле. На сьогодні найрозповсюдженішими різновидами ігор є: інтелектуальні (Alias, Dixit), стратегічні ("Монополія", "Цитаделі"), психологічні ("Мафія", "Кодові імена"), логічні ("Кортекс", Cluedo), квести (Exit, Unlock!) та рольові (Dungeons and Dragons, Shadowrun).



Кожен може знайти настолку до душі / Фото Comic Con Ukraine

Найпопулярніша гра у світі

Навіть якщо ви ніколи не грали в цю гру, то неодмінно чули її назву. На створення «Монополії» Чарльза Дерроу надихнула реальність, в якій він жив, а саме період Великої депресії. І хоча спочатку компанія Parker Brothers відмовилась видавати його гру, зазначивши, що вона містить 52 помилки в дизайні, через рік, в 1935-му він все ж зміг сам налагодити виробництво та запатентувати її.

"Монополія" здобула популярність в усьому світі та стала найбільш продаваною за всю історію. За своє довге життя вона мала безліч видань. Особливої уваги заслуговують ті, що присвячені відомим фільмам і серіалам: "Зоряні війни", "Дивні дива", "Мисливці за привидами", "Гра престолів", "Друзі" та інші. Не менш цікавим є колекційне видання "Монополія AC/DC", яке дає гравцям змогу "продавати" та "купувати" альбоми відомих рок-гуртів.

Дозвілля з користю

Настільні ігри надто часто сприймаються як щось несерйозне. Проте, вони мають вагомий вплив на здоров'я людини. Під час гри наш мозок обробляє велику кількість інформації, нейронні зв'язки стають міцнішими, покращується реакція. Крім того, це чудовий спосіб зняти стрес.

Якщо ж грати в настільні ігри на постійній основі, то можна помітити, як покращується пам'ять та зміцнюється нервова система. Також зменшується і ризик виникнення нервових розладів. А для дітей настільні ігри корисні ще й тим, що чудово розвивають дрібну моторику та креативне мислення. Ще одним приємним бонусом такого дозвілля є те, що воно об'єднує сім'ю, друзів, знайомих і сприяє нетворкінгу.

Кіно за мотивами настільних ігор

Першою стрічкою, знятою на основі настільної гри, став комедійний детектив "Розгадка" (оригінальна назва – Clue) 1985 року. Фільм розповідає історію про те, як шестеро цілком різних людей опинилися в маєтку, де було скоєно вбивство господаря будинку. Головні герої мали розслідувати заплутану справу і визначити злочинця. Цікаво, що в фільмі, як і в однойменній настільній грі, є декілька альтернативних кінцівок – кінокомпанія Paramount відзняла одразу три варіанти. Глядачі могли дізнатися, який саме фінал їх чекає, за допомогою афіш.



Настільні ігри – чудовий спосіб розважитися / Фото Comic Con Ukraine

З того часу ігри неодноразово ставали підґрунтям для різних стрічок. До речі, чудовим прикладом висвітлення в кінематографі ігор є культовий серіал "Теорія великого вибуху". Головні герої неодноразово грають в "Дженгу", Dungeons and Dragons, Ticket to Ride, Catan, "Талісман. Магічна пригода", Pictionary та багато інших.

Частина історії

Швейцарський музей ігор (Musee Suisse du Jeu) – найстаріший музей настільних ігор в Європі. Він розмістився в старовинному замку Тур-де-Пей, який побудували ще у 13-му сторіччі. З 1987 року будівля офіційно перетворилася на музей. В його колекції є раритети епохи античності і цілком сучасні представники ігрової індустрії.

Постійна експозиція складається з 10-ох частин: ігри з Африки, Азії та Південної Америки, древні ігри, європейські ігри до періоду індустріалізації, карткові ігри, індійські ігри, ігри "лондонських пабів", ігри на вміння, лотереї, рухливі ігри та ігри, які широко представлені на ринку.

Найпалкіший прихильник настолок

Коли хтось починає говорити про колекціонування настільних ігор, то неможливо не згадати ім'я Кена Фонарова. Цей американець не просто відомий гравець, а ще й дизайнер та власник компанії, яка розробляє ігри. За 25 років Кену вдалося зібрати 20 тисяч різноманітних настільних ігор. У 2008 році чоловік все ж погодився розлучитися зі своєю колекцією і продав її компанії Troll&Toad за 150 тисяч доларів (4,2 мільйона гривень).

Українські настільні ігри

Наша країна також не пасе задніх і створює свої унікальні ігри. Завдяки якості та креативному баченню вони стали відомі за межами України. Яскравими представниками вітчизняних настільних ігор є: "Містеріум", "Салон пана Фарта", "Козацький похід", "Таверни Тіфенталя", "Дата. Фрагменти історії", "Духи лісу", "Детектив клуб" та багато інших. Деякі з цього переліку не просто завоювали серця представників гік-культури, а й отримали престижні нагороди на міжнародних фестивалях.



У настільні ігри грають мільйони людей в усьому світі / Фото Comic Con Ukraine

Корисні канали на Youtube

Якщо не дуже розбираєшся в настільних іграх, але хочеш знайти ту, що припаде до душі, або ж просто бажаєш вчасно дізнаватися про актуальні новинки, то найкращий варіант – огляди в інтернеті. Ігрове ком'юніті досить швидко розширюється і на вимогу часу з'являється все більше нових ютуб-каналів, присвячених цій темі: TheDrot, "Світ настільних ігор", "Карти на стіл", TableTop, Beer and Board Games (Blame Society), Shut Up & Sit Down, які висвітлюють різноманітні настільні ігри, а канал "Вечерние Кости" якнайкраще ілюструє настільно-рольові ігри.

Comic Con Ukraine – осередок настільних ігор

Українська конвенція коміксів відома не лише своїми масштабними косплей- та K-pop-шоу, а й ще своєю зоною настільних ігор. Там можна зіграти як у швидкі, так звані party-ігри, так і в ті, що потребують більше часу завдяки своєму глибокому ігровому процесу. Гігантська "Дженга", Ticket to Ride, Catan, "Манчкін" і вічна класика – шахи мали особливий попит.

Окрім того, на Comic Con Ukraine можна зіграти в такі культові рольові настільні ігри, як Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade, Call of Cthulhu. Одночасно в них брали участь близько 70 людей. У форматі конвенції рольові настільні ігри обмежуються блоками по 2,5 години, проте сам процес не програє партіям, які тривають довше.

