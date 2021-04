Настольные игры давно перестали ассоциироваться исключительно с детскими развлечениями, ведь они – отличный способ интересно провести время людям любого возраста. Такой досуг имеет не только развлекательный характер, но и полезен для интеллектуального самосовершенствования.

К Международному дню настольных игр мы с Comic Con Ukraine собрали 10 интересных фактов о культуре, которая с каждым годом выходит на новый уровень и обретает всё больше поклонников.

Стоит различать такие два понятия, как "классические настольные игры" и "настольные ролевые игры". Последние отличаются от первых тем, что в них есть мастер – человек, который создает сценарий игры и дает игрокам понимание ситуаций, в которых им придется оказаться. Кроме того, партия классической настольной игры длится не очень долго, тогда как ролевые игры могут занять от нескольких часов до нескольких дней или даже лет. На Comic Con Ukraine представлены оба вида.

Самая старая настольная игра

Первой известной человечеству настольной игрой является древнеегипетская Сенет, которая возникла приблизительно в 3500-х годах до нашей эры. Внешне она напоминала шахматы, но у нее были совсем другие правила. Сенет состояла из игральной доски, разделенной в 3 ряда на квадраты, и двух видов игровых фигурок – конусов и цилиндров. Любой ход определялся с помощью аналогов игральных костей, а именно – деревянных палочек. Каждый игрок имел по пять фигурок. Квадраты на доске символизировали различные сакральные действа, через которые человек должен пройти на пути к потустороннему царству. Целью игры было вывести все свои фишки, и не дать сделать это противнику.

Развлечение на любой вкус

Настольные игры отличаются количеством игроков, характером игры и инструментарием, который они используют, – карты, фишки, игровое поле. Сегодня самыми распространенными разновидностями игр являются: интеллектуальные (Alias, Dixit), стратегические ("Монополия", "Цитадели"), психологические ("Мафия", "Кодовые имена"), логические ("Кортекс", Cluedo), квесты (Exit, Unlock!) и ролевые (Dungeons and Dragons, Shadowrun).



Каждый может найти настолку по душе / Фото Comic Con Ukraine

Самая популярная игра в мире

Даже если вы никогда не играли в эту игру, то непременно слышали ее название. На создание "Монополии" Чарльза Дэрроу вдохновила реальность, в которой он жил, а именно период Великой депрессии. И хотя сначала компания Parker Brothers отказалась издавать его игру, отметив, что она содержит 52 ошибки в дизайне, через год, в 1935-м он все же смог сам наладить производство и запатентовать ее.

"Монополия" обрела популярность во всем мире и стала самой продаваемой за всю историю игр. За свою долгую жизнь она имела множество изданий. Особого внимания заслуживают те, которые посвящены известным фильмам и сериалам: "Звездные войны", "Очень странные дела", "Охотники за привидениями", "Игра престолов", "Друзья" и другие. Не менее интересным является коллекционное издание "Монополия AC/DC", которое позволяет игрокам "продавать" и "покупать" альбомы известных рок-групп.

Досуг с пользой

Настольные игры слишком часто воспринимают как нечто несерьезное. Однако они оказывают значительное влияние на здоровье человека. Во время игры наш мозг обрабатывает большое количество информации, нейронные связи становятся крепче, улучшается реакция. Кроме того, это отличный способ снять стресс.

Если же играть в настольные игры регулярно, то можно заметить, как улучшается память и укрепляется нервная система. Также уменьшается риск возникновения нервных расстройств. А для детей настольные игры полезны еще и тем, что прекрасно развивают мелкую моторику и креативное мышление. Еще одним приятным бонусом такого досуга является то, что он объединяет семью, друзей, знакомых и способствует нетворкингу.

Кино по мотивам настольных игр

Первой лентой, снятой на основе настольной игры, стал комедийный детектив "Разгадка" (оригинальное название – Clue) 1985 года. Фильм рассказывает историю о том, как шестеро абсолютно разных людей оказались в поместье, где было совершено убийство хозяина дома. Главные герои должны расследовать запутанное дело и вычислить преступника. Интересно, что в фильме, как и в одноименной настольной игре, есть несколько альтернативных концовок – кинокомпания Paramount сняла сразу три варианта. Зрители могли узнать, какой именно финал их ждет, с помощью афиш.



Настольные игры – отличный способ развлечься / Фото Comic Con Ukraine

С тех пор игры неоднократно становились основой для разных фильмов. Кстати, прекрасным примером освещения игр в кинематографе является культовый сериал "Теория большого взрыва". Главные герои неоднократно играют в "Дженгу", Dungeons and Dragons, Ticket to Ride, Catan, "Талисман. Магическое приключение", Pictionary и многое другое.

Часть истории

Швейцарский музей игр (Musee Suisse du Jeu) – старейший музей настольных игр в Европе. Он размещен в старинном замке Тур-де-Пей, ​​который построили еще в тринадцатом веке. С 1987 года здание официально превратилось в музей. В его коллекции есть раритеты эпохи античности и вполне современные представители игровой индустрии.

Постоянная экспозиция состоит из 10 частей: игры из Африки, Азии и Южной Америки, древние игры, европейские игры до периода индустриализации, карточные игры, индийские игры, игры "лондонских пабов", игры на умения, лотереи, подвижные игры и игры, которые широко представлены на рынке.

Самый преданный фанат

Когда кто-то начинает говорить о коллекционировании настольных игр, то невозможно не упомянуть имя Кена Фонарова. Этот американец не просто известный игрок, но и дизайнер и владелец компании, которая разрабатывает игры. За 25 лет Кену удалось собрать 20 тысяч различных настольных игр. В 2008 году мужчина всё же согласился расстаться со своей коллекцией и продал ее компании Troll&Toad за 150 тысяч долларов (4,2 миллиона гривен).

Украинские настольные игры

Наша страна не отстает от мировых трендов и создает свои уникальные игры. Благодаря качеству и креативному видению они стали известны за пределами Украины. Яркими представителями отечественных настольных игр являются "Містеріум", "Салон пана Фарта", "Козацький похід", "Таверни Тіфенталя", "Дата. Фрагменти історії", "Духи лісу", "Детектив клуб" и многие другие. Некоторые из этого списка не просто завоевали сердца представителей гик-культуры, но и получили престижные награды на международных фестивалях.



В настольные игры играют миллионы людей во всем мире / Фото Comic Con Ukraine

Полезные каналы на Youtube

Если не очень разбираешься в настольных играх, но желаешь найти ту, что непременно понравится, или просто хочешь вовремя узнавать об актуальных новинках, то лучший вариант – обзоры в Интернете. Игровое комьюнити довольно быстро расширяется и появляется все больше новых ютуб-каналов, посвященных этой теме: TheDrot, "Світ настільних ігор", "Карти на стіл", TableTop, Beer and Board Games (Blame Society), Shut Up & Sit Down – рассказывают о разнообразных играх, а канал "Вечерние Кости" отлично иллюстрирует настольные ролевые игры.

Comic Con Ukraine – мекка настольных игр

Украинская конвенция комиксов известна не только масштабными косплей- и K-pop-шоу, а еще и своей зоной настольных игр. На ней можно поиграть как в быстрые, так называемые party-игры, так и в те, которые требуют больше времени благодаря своему глубокому игровому процессу. Гигантская "Дженга", Ticket to Ride, Catan, "Манчкин" и вечная классика – шахматы пользовались особым спросом.

Кроме того, на Comic Con Ukraine можно поиграть в такие культовые настольные ролевые игры, как Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade, Call of Cthulhu. Одновременно в них принимали участие около 70 человек. В формате конвенции ролевые настольные игры ограничиваются блоками по два с половиной часа, однако сам процесс не проигрывает партиям, которые длятся дольше.

