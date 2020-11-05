Скорее всего, вы хотя бы раз играли в "Монополию", а если нет – точно о ней слышали. 5 ноября ей исполняется 87 лет.

Развлечения 24 решили рассказать об истории создания, интересных фактах и основных правилах одной из самых популярных настольных игр в мире.

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"Монополия" – экономическая и стратегическая игра для двоих и больше участников. Значительную популярность в многих странах мира она обрела в 20 веке.

История игры "Монополия"

Первая страница заявки Чарльза Деллоу на патент "Монополии" / Иллюстрация Wikipedia

В разгар Великой депрессии в 1933 году американец Чарльз Дерроу постучался в двери компании Parker Brothers, чтобы представить новую настольную игру. Тогда проект отклонили из-за "52 ошибок в дизайне". Несмотря на это, Дерроу не остановился. С помощью своего друга, он изготовил 5 тысяч копий игры и продал их в универмаге Филадельфии. Когда друзья уже не могли справиться со спросом, они опять обратились к Parker Brothers, и уже в 1935 году "Монополия" стала самой продаваемой настольной игрой в США.

Сегодня число игроков в "Монополию" перевалило за полмиллиарда людей. Регулярно проводятся коммерческие соревнования, и даже чемпионат мира по "Монополии" с призовым фондом 20 580 долларов (это общая сумма денег в классическом комплекте игры).

Один из самых грандиозных турниров состоялся в 1973 году в Атлантик-Сити. Там создали игровое поле, длина каждой стороны которого была 5,5 метров, а роль традиционных фишек играли девушки в купальниках.

Правила игры

Классическая версия "Монополии" / Фото Amazon

"Монополия" представляет собой игровое поле с квадратами, которые по очереди проходят игроки. Квадраты делятся на активы (предприятия) и события. Вначале все получают денежный стартовый капитал в Банке (в идеале банкир должен быть независимым и не участвовать в игре). Двигаясь кругами, игроки могут покупать активы, платить налоги и отчисления другим, торговаться с ними, получать дополнительные бонусы, попадать в казино и даже тюрьму.

Игроки по очереди бросают кубики и делают соответственное количество шагов по игровому полю. Оказавшись на клетке со свободным активом, участник может его купить. Если же актив принадлежит другому игроку – нужно заплатить собственнику за посещение этой секции по установленному правилами тарифу.

Попадая на поля событий, игрок должен выполнить заданное ему действие. Например: получить денежный подарок от Банка, заплатить каждому участнику, пропустить ход, перейти на другую часть поля и тому подобное.

Цель игры – стать монополистом и сделать других игроков банкротами, рационально используя стартовый капитал.

Какой бывает "Монополия": виды и версии

В коллекции Дона Херда есть больше 250 версий "Монополии" / Фото Wollondilly Advertiser

За годы существования "Монополию" успели перевести наименее на 47 языков и запустить продажи в 114 странах. Поэтому посчитать все существующие вариации игры не представляется возможным.

Например, в Украине кроме классической версии, можно найти еще и такие: "Монополия: Миллионер", "Монополия: Империя", "Монополия: Дисней", "Монополия для детей", "Монополия: Города мира", "Монополия: Украина", "Монополия: Гонка" и другие.

Производители даже создают разновидности игры отдельно для больших городов: "Бизнес по-киевски", "Бизнес по-львовски", "Бизнес по-харьковски", "Бизнес по-одесски".

Кроме физических версий "Монополии", существуют еще и интернет-ресурсы, которые предоставляют своим пользователям возможность сыграть в любимую игру онлайн.

Интересные факты о "Монополии"

Самая дорогая версия "Монополии" стоимостью 2 миллиона долларов / Фото Museum of American Finance

История настолько популярной игры, конечно, переполнена интересными моментами. Вот только некоторые из них:

Первые экземпляры "Монополии" стоили совсем дешево – по 2 доллара.

Самая долгая партия в "Монополию" длилась 70 дней.

Самая дорогая версия игры стоила 2 миллиона долларов. Ее создал американский ювелир Сидни Мобел. Поле для игры было украшено 23 каратами золота, а ячейки на нем обозначались 42 бриллиантами.

Каждый год для игр "Монополия" производится 64 миллиона фигурок домиков и 23 миллиона фигурок отелей. Этого достаточно, чтобы построить башню в три раза выше горы Эверест".

К 80-летию игры компания Hasbro, которая владеет правами на "Монополию", сделала сюрприз своим поклонникам – в 80 и 30 тысяч комплектов игры они спрятали настоящие деньги – 20 580 евро.

Видео о гигантской "Монополии", в которую играют с настоящими деньгами