Большинство настольных игр рассчитаны на четырех и больше игроков, но что делать, если собраться даже небольшой компанией не получается?

Развлечения 24 подготовили подборку настолок для двоих участников.

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"Пентаго"

Популярная настольная игра "Пентаго" / Фото The games shop

"Пентаго" – одновременно простая и необычная игра. Её автору Томасу Флодену удалось превратить привычные «крестики-нолики» в настоящий бестселлер. За время своего существования эта игра получила восемь наград и премий.

Составляющие "Пентаго" – это пластиковое игровое поле с поворотным механизмом и шарики черного и белого цвета. Игра достаточно компактна, поэтому ее легко можно брать с собой в гости к друзьям или в путешествие.

В "Пентаго" можно играть только вдвоем. Участник, который начинает, кладет мячик в лунку и оборачивает любую четверть игрового поля на 90 градусов за или против часовой стрелки. Второй игрок должен выполнить такие же действия. Победу получает тот, кто первым составит ряд из пяти шариков. Ряд может быть горизонтальным, вертикальным и диагональным, а также занимать две или три части поля.

Видеоинструкция, как играть в "Пентаго"

"Break the Code" или "Взломай код"

Поле игры "Взломай код" / Фото Igrarium

"Break the Code" – это дедуктивная игра, в которой участники пытаются разгадать код, спрятанный каждым из них за специальными ширмами.

В коробке с игрой есть 20 жетонов, пронумерованных черными, белыми или зелеными цифрами от 0 до 9. Каждый игрок получает пять таких жетонов и выкладывает числовую комбинацию в порядке возрастания. На середину стола ставят шесть карт с вопросами, которые помогут "взломать код" соперника, например "Сколько у тебя цифр белого цвета?", "Какова сумма всех твоих жетонов? ", "Посчитай разницу между самым большим и самым маленьким числом".

Используя полученные ответы, игроки должны отгадать код оппонента. Выигрывает тот, кто первым озвучит правильный ответ.

Видеообзор игры "Взломай код"

"Симино"

Игра "Симино" – новое домино / Фото Taka Maka

"Симино" – это вариант знакомого нам "Домино", но в несколько раз интереснее и разнообразнее. Игра состоит из квадратной коробки, которая служит игровым полем, и прямоугольных тайлов ("доминошек") с разноцветными кругами.



"Симино" вряд ли сможет надоесть, ведь здесь есть четыре варианта игры – классический, "черные и белые", "с белыми" и "с черными".



В начале игры тайлы перемешивают и складывают лицевой стороной вниз, а игроки получают по пять "доминошек". Открывая партию, игрок должен поставить фишку в один из углов игрового поля. Следующий участник должен положить свой тайл таким образом, чтобы прикоснуться к "доминошке" такого же цвета. После каждого хода нужно взять себе еще одну фишку. Игра продолжается пока у одного из игроков не закончатся тайлы. Именно он становится победителем.

Видео об игре "Симино"

"UNO"

Карточная игра "UNO" / Фото Gavial

"UNO" считается классикой настольных игр, в частности карточных. Колода состоит из карт четырех цветов – красного, синего, желтого, зеленого и восьми джокеров, которые заменяют собой любую карту. Кроме того, есть еще карты особенных правил – пропуск хода, "+2" и смена направления игры.

В начале партии все получают по семь карт. Участник, который раздавал, оставляет себе шесть, а седьмую карту кладет на стол. Следующий игрок должен накрыть ее одной из своих так, чтобы они совпадали по цвету или номиналу. Если нужной карты нет, участник берет еще одну из колоды и пропускает ход.

Цель игры – избавится от всех карт в руках. Как только один из игроков кладет на стол свою предпоследнюю карту, он должен громко сказать "Уно! ", чтобы предупредить о приближении победы. Если этого не сделать, придется взять еще одну карту из колоды.

Видеообзор игры "UNO"