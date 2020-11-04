Більшість настільних ігор розраховані на чотирьох і більше гравців, але що робити, якщо зібратися навіть невеликою компанією не завжди вдається?

Розваги 24 підготували добірку настолок для двох учасників.

До теми: Немає часу пояснювати: ТОП 3 настільні гри з простими правилами для компанії друзів

"Пентаго"

Популярна настільна гра "Пентаго" / Фото The games shop

"Пентаго" – одночасно проста та незвичайна гра. Її автору Томасу Флодену вдалося перетворити звичайні "хрестики-нулики" у справжній бестселер. За час свого існування ця гра здобула вісім нагород та премій.

Складові "Пентаго" – це пластикове ігрове поле з поворотним механізмом і кульки чорного та білого кольору. Гра досить компактна, тому її легко можна брати із собою в гості до друзів або в подорож.

У "Пентаго" можна грати лише вдвох. Учасник, який починає, кладе м’ячик у лунку і повертає будь-яку четвертину ігрового поля на 90 градусів за або проти часової стрілки. Другий гравець повинен виконати такі ж дії. Перемогу здобуває той, хто першим складе ряд з п’яти кульок. Ряд може бути горизонтальним, вертикальним або діагональним і займати дві чи три частини поля.

Відеоінструкція, як грати в "Пентаго"

"Break the Code" або "Зламай код"

Гра "Зламай код" українською / Фото Gavial

"Break the Code" – це дедуктивна гра, в якій учасники намагаються розгадати код, захований кожним з них за спеціальними ширмами.

У коробці з грою є 20 жетонів, пронумерованих чорними, білими або зеленими цифрами від 0 до 9. Кожен гравець отримує п’ять таких жетонів та викладає числову комбінацію в порядку зростання. На середину столу ставлять шість карт із запитаннями, які допоможуть "зламати код" суперника, наприклад: "Скільки у тебе цифр білого кольору?", "Яка сума усіх твоїх жетонів?", "Порахуй різницю між найбільшим та найменшим числом".

Використовуючи отримані відповіді, гравці повинні відгадати код опонента. Виграє той, хто першим озвучить правильну відповідь.

Відеоогляд гри "Зламай код"

"Сіміно"

Гра "Сіміно" українською / Фото Taka Maka

"Сіміно" – це варіант звичного нам "Доміно", проте в декілька разів цікавіший та різноманітніший. Гра складається з квадратної коробки, яка виступає ще й як ігрове поле, та прямокутних тайлів ("доміношок") з різнокольоровими кругами.

"Сіміно" навряд може набриднути, адже має аж чотири варіанти гри – класичний, "чорні і білі", "з білими" та "з чорними".

На початку класичної гри тайли перемішують і складають лицевою стороною донизу, а гравці отримують по п’ять "доміношок". Розпочинаючи партію, гравець має поставити фішку в один з кутів ігрового поля. Наступний учасник повинен покласти свій тайл таким чином, щоб доторкнутися до "доміношки" того ж кольору. Після кожного ходу потрібно взяти собі ще одну фішку. Гра триває поки у одного з гравців не закінчаться тайли. Саме він і стає переможцем.

Відеоогляд гри "Сіміно"

"UNO"

Карткова гра "UNO" / Фото Gavial

"UNO" вважається класикою настільних ігор, зокрема карткових. Колода містить карти чотирьох кольорів – червоного, синього, жовтого, зеленого та вісім джокерів, які замінюють собою будь-яку карту. Крім того, є ще карти особливих правил – пропуск ходу, "+2" та зміна напрямку гри.

На початку партії гравці отримують по сім карт. Учасник, який роздавав, залишає собі шість, а сьому карту кладе на стіл. Наступний гравець повинен накрити її однією зі своїх так, щоб вони співпадали за кольором або номіналом. Якщо потрібної карти немає, учасник бере ще одну з колоди та пропускає хід.

Мета гри – позбутися усіх карт в руках. Як тільки один із гравців кладе на стіл свою передостанню карту, повинен голосно сказати "Уно! ", що попередити про наближення перемоги. Якщо цього не зробити – доведеться взяти ще одну карту з колоди.

Відеоогляд гри "UNO"