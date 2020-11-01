Восени ми все рідше виїжджаємо на природу чи виходимо на тривалі прогулянки вечірнім містом. Натомість все частіше запрошуємо рідних та друзів у гості – на вечерю, спільний перегляд фільму чи настільну гру. І це – чудовий спосіб провести час весело!

Але є одне "але": нечасто є бажання розбиратися з правилами та десятки разів перечитувати інструкцію, тому Розваги 24 потурбувалися про ваш час і підготували добірку настільних ігор з простими правилами.

До теми: Цікаві ігри, про які ви могли не знати

"Alias" або "Скажи інакше"

Як грати в Alias / Фото Wikipedia

"Alias" – класична настільна гра, що роками залишається актуальною. У ній потрібно пояснювати слова, використовуючи визначення, асоціації, синоніми і антоніми. Мета гри – відгадати якомога більше слів за відведений час.

Короткі правила:

команди відгадують слова по черзі, гравець, який пояснює слова, змінюється в кожному раунді;

кількість відгаданих чи невідгаданих слів дорівнює кількості кроків вперед або назад на ігровому полі;

перемагає команда, яка першою дійде до фінішу.

Існує декілька варіантів цієї гри, наприклад, "Alias Вечірка", "Alias для усієї сім’ї", "Alias для дітей", "Alias Хто Я?" "Alias Чоловіки проти жінок" та інші. Окрім того, є ще й онлайн-гра, яку можна завантажити на смартфон і зіграти перед тим, як купувати настільну версію.

"Крокодил"

Гра "Крокодил" українською / Фото platoshka

"Крокодил" – настільний варіант гри, знайомої усім з дитинства. У ній теж потрібно пояснювати різноманітні слова, використовуючи мову тіла. Здавалося б все просто, але на деяких картках будуть не звичайні слова, а абстрактні поняття, дивні словосполучення, прислів’я, приказки та фразеологізми.

Ще цікавішою гру роблять спеціальні картки, які можуть полегшити або ускладнити процес, наприклад, отримати додаткову хвилину або виконувати завдання, схрестивши руки на грудях.

Короткі правила:

гравці можуть грати командами або самі за себе;

гравець, що пояснюватиме, повинен витягнути верхню карту з колоди і вибрати одне зі слів, вказаних на ній;

гравець, який відповів правильно, бере нову карту і показує слово;

при поясненні слова заборонено розмовляти, беззвучно вимовляти будь-що, показувати окремі букви або склади, малювати на поверхні;

перемагає той, хто першим покаже усі слова зі своєї карти.

"Джанга"

Jengа / Фото Medium

"Джанга" – ще одна популярна настільна гра, яка також відома під назвою "падаюча вежа". Принцип доволі простий – гравцям потрібно по черзі діставати бруски з вежі і ставити їх нагору, аж поки вона не впаде.

Короткі правила:

на початку гри будують вежу, кожен рівень складається з трьох блоків, які щоразу кладуться у іншому напрямку;

коли башта готова, починається гра – учасники по черзі однією рукою витягують по блоку з будь-якого рівня, окрім найвищого, і ставлять його на вершину споруди;

якщо вежа падає – гравець програв, якщо продовжує стояти – хід переходить до наступного учасника.

Відеоінструкція, як грати в "Джангу":

Веселого вам вечора в компанії друзів!