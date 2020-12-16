Просто сидіти у пабі та спілкуватися з друзями чи іншими відвідувачами буває нудно. Саме тому британці придумали кегстенд – веселу розвагу для любителів пива.

Кегстенд можна вважати національною розвагою британців, адже практикують цю гру вони вже давно. Її суть полягає в тому, що якомога швидше випити пінту (570 мілілітрів) пива догори ногами. Розваги 24 розповідають про одно з майстрів кегстенду – Алана Хантера.

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Алан Хантер був завсідником барів і пабів, а також любителем хильнути пива. Він та його товариші постійно придумували, як можна урізноманітнити їхні вечори та змагалися хто швидше або більше вип'є. Алан постійно перемагав своїх друзів, а одного разу навіть випив 32 пінти пива за вечір.

Згодом вони вигадали нову розвагу – пити пиво, стоячи на голові, і назвали це кегстендом. Крім незвичної пози потрібно було ще й випити швидше за своїх друзів, і при цьому розлити якомога менше напою.

Алан Хантер швидко досягнув великих успіхів у грі, тому у 1971 році BBC зняли про нього сюжет. Чоловік продемонстрував телеглядачам свої вміння – випив пінту за всіма правилами кегстенду, зіграв у доміно, поділився мріє потрапити до Книги рекордів Гіннесса та навіть спробував навчити журналіста випивати, сточи на голові.

Телесюжет про Алана Хантера на BBC

Якщо ви теж вирішите розважитися подібним чином – не практикуйте цього наодинці та будьте обережними, адже так легко можна захлинутися!