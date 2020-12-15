Унікальний покупець був помічений напередодні в магазині Bath & Body Works в штаті Невада, США разом з його власником.

Як повідомляє Fox News, верблюд завітав зі своїм господарем до магазину Bath & Body Works в Хендерсоні, недалеко від Лас-Вегасу. Цей момент зняла на відео одна з покупчинь сусіднього магазину – місцева мешканка Джун Гілліард.

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На кадрах видно, як верблюд, якого веде власник в ковбойському капелюсі, повільно та спокійно заходить через вхід в магазин. Покупці і персонал магазину розступаються, даючи дорогу милій тваринці.

A camel was spotted shopping at Bath & Body Works with its owner in Nevada. pic.twitter.com/1oHIsblKx4 — USA TODAY (@USATODAY) December 14, 2020

Хілліард каже, що вона робила покупки в магазині по сусідству, коли побачила, як верблюд заходить до Bath and Body Works в Хендерсоні, штат Невада. Вона вирішила поділитися відео тому що, як сказала її найкраща подруга – це "весело, і світ повинен його побачити!".