Хаскі схильні до виття більше ніж інші собаки, і коли хаскі не виє, це може викликати занепокоєння.

Основна причина виття хаскі – це спілкування. Виття – це поведінка, спочатку прийнята вовками для ефективного спілкування на великих відстанях. Хаскі, як і раніше, демонструють цю інстинктивну поведінку, незважаючи на те, що були одомашнені сотні років тому.

І якщо ваш хаскі ще маленьке щеня, ймовірно, він просто не зрозумів, як це зробити.

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Користувач Reddit опублікував кумедне відео, в якому щеня хаскі поки ще не зрозумів, як вити, але дуже старається – звучить так, ніби сміється Міньйон.