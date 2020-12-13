Хаски склонны к вою больше чем другие собаки, и когда хаски не воет, это может вызвать беспокойство.

Основная причина воя хаски – это общение. Вой – это поведение, первоначально принятое волками для эффективного общения на больших расстояниях. Хаски по-прежнему демонстрируют это инстинктивное поведение, несмотря на то, что были одомашнены сотни лет назад.

И если ваш хаски еще маленький щенок, вероятно, он просто не понял, как это делать.

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Пользователь Reddit опубликовал забавное видео, в котором щенок хаски пока еще не понял, как выть, но очень старается – звучит так, как будто смеется Миньон.