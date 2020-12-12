В канун нового года: как защитить новогоднюю елку от кота – фотоинструкции
Плачет киска в коридоре – у нее большое горе: елку спрятали от Мурки, не дают поесть мишурки.
Котики – интересные исследователи: если вы принесете в свою квартиру что-то новое, будьте уверены, они это начнут осматривать и изучать. Так что украсить елку во время новогодних праздников может быть немного сложнее, если у вас живет котик.
Потому что котики и новогодние елки просто несовместимы.
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Коты с удовольствием нападают на елки, и нет для них под Новый год более святой цели, чем уронить елку на пол. Поэтому людям приходится всячески мудрствовать, чтобы защитить главный рождественский и новогодний символ от надругательства. Развлечения 24 собрали для вас оригинальный список правил обороны елок от котиков, после которых вам больше не придется выбирать между домашним любимцем и сказочной рождественской елкой.
1. Закрепить елку повыше
2. Сделать игрушки недосягаемыми
3. Закрыть елку в клетке
4. Сделать елку из менее привлекательных растений и не только растений
5. Отказаться от елки
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