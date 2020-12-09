Какой год – такие и елки: новые тенденции украшения рождественского дерева
Пользователи социальных сетей поделись своими елками, которые они украшают рулонами туалетной бумаги, масками для лица и шприцами, чтобы отметить конец 2020 года. Но что нам несет 2021?
В социальных сетях школы, стоматологические кабинеты, магазины и даже семейные дома со всего мира публикуют фотографии своих рождественских елок с тематикой Covid. Они украшают их масками для лица, рулонами туалетной бумаги, дезинфицирующим средством для рук и хирургическими перчатками.
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Развлечения 24 собрали для вас самые яркие примеры рождественских Covid-елок:
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