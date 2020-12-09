Пользователи социальных сетей поделись своими елками, которые они украшают рулонами туалетной бумаги, масками для лица и шприцами, чтобы отметить конец 2020 года. Но что нам несет 2021?

В социальных сетях школы, стоматологические кабинеты, магазины и даже семейные дома со всего мира публикуют фотографии своих рождественских елок с тематикой Covid. Они украшают их масками для лица, рулонами туалетной бумаги, дезинфицирующим средством для рук и хирургическими перчатками. Читайте также 2020 еще не закончился: почему отменена премия "Худшее описание секса в литературе" Развлечения 24 собрали для вас самые яркие примеры рождественских Covid-елок: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12