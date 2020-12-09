Користувачі соціальних мереж поділись своїми ялинками, які вони прикрашають рулонами туалетного паперу, масками для обличчя і шприцами, щоб відзначити кінець 2020 року. Але що нам несе 2021?

У соціальних мережах школи, стоматологічні кабінети, магазини і навіть сімейні будинки з усього світу публікують фотографії своїх різдвяних ялинок з тематикою Covid. Вони прикрашають їх масками для обличчя, рулонами туалетного паперу, дезінфікуючим засобом для рук та хірургічними рукавичками. Читайте також 2020 ще не закінчився: чому скасована премія "Найгірший опис сексу в літературі" Розваги 24 зібрали для вас найяскравіші приклади різдвяних Covid-ялинок: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12