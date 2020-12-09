Який рік – такі і ялинки: нові тенденції прикрашання різдвяного дерева
Користувачі соціальних мереж поділись своїми ялинками, які вони прикрашають рулонами туалетного паперу, масками для обличчя і шприцами, щоб відзначити кінець 2020 року. Але що нам несе 2021?
У соціальних мережах школи, стоматологічні кабінети, магазини і навіть сімейні будинки з усього світу публікують фотографії своїх різдвяних ялинок з тематикою Covid. Вони прикрашають їх масками для обличчя, рулонами туалетного паперу, дезінфікуючим засобом для рук та хірургічними рукавичками.
Читайте також 2020 ще не закінчився: чому скасована премія "Найгірший опис сексу в літературі"
Розваги 24 зібрали для вас найяскравіші приклади різдвяних Covid-ялинок:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
Поділитися новиною