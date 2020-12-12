Плаче кицька в коридорі – в неї є велике горе: ялинку сховали від Мурки, не дають пожерти мішурки.

Котики – цікаві дослідники: якщо ви принесете в свою квартиру щось нове, будьте впевнені, вони це почнуть оглядати та вивчати. Так що прикрасити ялинку під час новорічних свят може бути трохи складніше, якщо у вас живе котик.

Тому що котики і новорічні ялинки просто несумісні.

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Коти із задоволенням нападають на ялинки, і немає для них під Новий рік більш святої мети, ніж впустити ялинку на підлогу. Тому людям доводиться всіляко мудруватися, щоб захистити головний різдвяний та новорічний символ від наруги. Розваги 24 зібрали для вас оригінальний список правил оборони ялинок від котиків, після яких вам більше не доведеться вибирати між домашнім улюбленцем та казковою різдвяною ялинкою.

1. Закріпити ялинку як найвище

2. Зробити іграшки недосяжними

3. Закрити ялинку в клітці

4. Зробити ялинку з менш привабливих рослин і не тільки з рослин

5. Відмовитись від ялинки