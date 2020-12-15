Американец посетил магазин с настоящим верблюдом: курьезное видео
Уникальный покупатель был замечен накануне в магазине Bath & Body Works в штате Невада, США вместе с его владельцем.
Как сообщает Fox News, верблюд пришел со своим хозяином в магазин Bath & Body Works в Хендерсоне, недалеко от Лас-Вегаса. Этот момент сняла на видео одна из покупательниц соседнего магазина – местная жительница Джун Гиллиард.
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На кадрах видно, что верблюд, которого ведет хозяин в ковбойской шляпе, медленно и спокойно заходит через вход в магазин. Покупатели и персонал магазина расступаются, давая дорогу милому зверю.
Хиллиард говорит, что она делала покупки в магазине по соседству, когда увидела, как верблюд заходит в Bath and Body Works в Хендерсоне, штат Невада. Она решила поделиться видео потому что, как сказала ее лучшая подруга – это "весело, и мир должен его увидеть!".
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