Просто сидеть в пабе и общаться с друзьями или другими посетителями бывает скучно. Именно поэтому британцы придумали веселое развлечение для любителей пива – пить, стоя на голове.

Кегстенд можно считать национальным развлечением британцев, ведь практикуют эту игру они уже давно. Ее суть заключается в том, что нужно как можно быстрее выпить пинту (570 миллилитров) пива вверх ногами. Развлечения 24 рассказывают об одном из мастеров кегстенда – Алане Хантере.

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Алан Хантер был завсегдатаем баров и пабов, а также любителем выпить пива. Он и его товарищи постоянно придумывали, как можно разнообразить их вечера и соревновались, кто быстрее или больше выпьет. Алан постоянно побеждал своих друзей, а однажды даже выпил 32 пинты пива за вечер.

Впоследствии они придумали новое развлечение – пить пиво, стоя на голове, и назвали это кегстендом. Кроме необычной позы нужно было еще и выпить быстрее своих друзей, и при этом разлить как можно меньше напитка.

Алан Хантер быстро достиг больших успехов в игре, поэтому в 1971 году BBC сняли о нем сюжет. Мужчина продемонстрировал телезрителям свои умения - выпил пинту по всем правилам кегстенда, сыграл в домино, поделился мечтой попасть в Книгу рекордов Гиннесса и даже попытался научить журналиста выпивать, стоя на голове.

Телесюжет про Алана Хантера на BBC

Если вы тоже захотите развлечься подобным образом – не практикуйте этого наедине и будьте осторожны, ведь так легко можно захлебнуться!