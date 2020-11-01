Осенью мы всё реже устраиваем вылазки на природу и длительные прогулки по вечернему городу. Вместо этого, всё чаще приглашаем родных и друзей в гости – на ужин, совместный просмотр фильма или настольную игру. И это – отличный способ провести время весело!

Но есть одно "но": не всегда хочется долго разбираться с правилами и по несколько раз перечитывать инструкцию. Поэтому Развлечения 24 позаботились о вашем времени и подготовили подборку настольных игр с простыми правилами.

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"Alias" или "Скажи иначе"

Как играть в Alias / Фото Wikipedia

"Alias" – классическая настольная игра, которая годами остаётся актуальной годами. В ней нужно объяснять слова, используя определения, ассоциации, синонимы и антонимы. Цель игры – отгадать как можно больше слов за определённое время.

Короткие правила:​

команды отгадывают слова по очереди, игрок, который объясняет слова, меняется в каждом раунде;

количество угаданных или ошибочных слов равно количеству шагов вперёд или назад на игровом поле;

побеждает команда, которая первая придёт к финишу.

Существует несколько вариантов этой игры, например, "Alias Вечеринка", "Alias для всей семьи", "Alias для детей", "Alias Кто Я?", "Alias Мужчины против женщин" и другие. Кроме того, есть ещё и онлайн-игра, которую можно скачать на смартфон и сыграть перед тем, как покупать настольную версию.

"Крокодил"

Игра "Крокодил" на русском / Фото mosigra

"Крокодил" – настольный вариант игры, известной всем с детства. В ней тоже нужно объяснять различные слова, используя только язык тела. Казалось бы, всё просто, но на некоторых карточках будут не обычные слова, а абстрактные понятия, странные словосочетания, пословицы и фразеологизмы.

Специальные карточки делают игру ещё интереснее, так как они могут облегчить или усложнить процесс. Например, получить дополнительную минуту или выполнять задание, скрестив руки на груди.

Короткие правила:​

игроки могут играть командами или сами за себя;

игрок, который объясняет, должен взять верхнюю карту из колоды и выбрать одно из слов, указанных на ней;

игрок, который правильно ответил, берёт новую карту и показывает слово;

при объяснении слова запрещено разговаривать, беззвучно выговаривать что-либо, показывать отдельные буквы или рисовать на поверхности;

побеждает тот, кто первым покажет все слова со своей карты.

"Джанга"

Jengа / Фото Medium

"Джанга" – щё одна популярная настольная игра, так же известная под названием "падающая башня". Принцип достаточно простой – игрокам нужно по очереди доставать бруски из башни и складывать их сверху до тех пор, пока она не упадёт.

Короткие правила:​

в начале игры строится башня, все её уровни состоят из троих блоков, которые каждый раз кладутся в другом направлении;

когда башня готова, начинается игра – участники по очереди одной рукой достают по блоку с любого уровня, кроме последнего, и ставят его наверх сооружения;

если башня падает – игрок проиграл, если продолжает стоять – ход переходит к следующему участнику.

Видеоинструкция, как играть в "Джангу":​

Веселого вам вечера в компании друзей!