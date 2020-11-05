Ймовірно, хоча б раз ви грали у "Монополію", а навіть якщо ні – точно про неї чули. 5 листопада їй виповнюється 87 років.

Розваги 24 вирішили розповісти про історію створення, цікаві факти та основні правила однієї з найпопулярніших настільних ігор у світі.

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"Монополія" – економічна та стратегічна настільна гра для двох і більше учасників. Значної популярності в багатьох країнах світу вона набула в 20 столітті.

Історія гри "Монополія"

Перша сторінка заявки Чарльза Дерроу на патент "Монополії" / Ілюстрація Wikipedia

В розпал Великої депресії у 1933 році американець Чарльз Дерроу постукав у двері компанії Parker Brothers, щоб представити нову настільну гру. Тоді проєкт відхилили через "52 помилки у дизайні". Проте, на цьому Дерроу не зупинився. Заручившись допомогою свого друга, він виготовив 5 тисяч саморобних копій гри та продав їх в універмазі Філадельфії. Коли друзі вже не могли впоратись з попитом, вони знову звернулись до Parker Brothers, і вже в 1935 році "Монополія" стала найбільш продаваною настільною грою в США.

Сьогодні число гравців у "Монополію" перевищує півмільярда людей. Регулярно проводяться комерційні змагання і навіть чемпіонат світу по "Монополії" з призовим фондом 20 580 доларів (це загальна сума грошей в класичному комплекті гри).

Один з найграндіозніших турнірів відбувся 1973 року в Атлантик-Сіті. Там створили ігрове поле, довжина кожної сторони якого становила 5,5 метрів, а роль традиційних фішок грали дівчата в купальниках.

Правила гри

Класична версія "Монополії" / Фото Amazon

"Монополія" – це ігрове поле з квадратами, які по черзі проходять гравці. Квадрати поділяються на активи (підприємства) та події. На початку усі отримують грошовий стартовий капітал у Банку (в ідеалі банкір повинен бути незалежним і не брати участі в грі). Рухаючись колами, гравці можуть купувати активи, платити податки та відрахування іншим, торгуватися з ними, отримувати додаткові бонуси, потрапляти у казино та навіть тюрму.

Гравці по черзі кидають кубики і роблять відповідну кількість кроків по ігровому полю. Опинившись на клітинці з вільним активом, учасник може купити його. Якщо ж актив належить іншому гравцеві – потрібно заплатити власнику за відвідування цієї секції за встановленим правилами тарифом.

Потрапляючи на поля з подіями, гравець повинен виконати загадану йому дію. Наприклад: отримати грошовий подарунок від Банку, заплатити кожному учаснику, пропустити хід, перейти на іншу частину поля тощо.

Мета гри – стати монополістом та зробити інших гравців банкротами, раціонально використовуючи стартовий капітал.

Якою буває "Монополія": види та версії

У колекції Дона Херда є понад 250 версій "Монополії" / Фото Wollondilly Advertiser

За роки існування "Монополію" встигли перекласти щонайменше 47 мовами та запустити продажі в 114 країнах. Тому порахувати всі існуючі варіації гри не видається можливим.

В Україні, наприклад, крім класичної, можна знайти ще й такі версії: "Монополія: Мільйонер", "Монополія: Імперія", "Монополія: Дісней", "Монополія для дітей", "Монополія: Міста світу", "Монополія: Україна", "Монополія: Гонка" та інші.

Виробники навіть створюють різновиди гри окремо для найбільших міст: "Бізнес по-київськи", "Бізнес по-львівськи", "Бізнес по-харківськи", "Бізнес по-одеськи".

Крім фізичних версій "Монополії", існують ще й інтернет-відповідники. Усе більше ресурсів надають своїм користувачам можливість зіграти в улюблену гру онлайн.

Цікаві факти про "Монополію"

Найдорожча версія "Монополії" вартістю 2 мільйона доларів / Фото Museum of American Finance

Історія настільки популярної гри, звичайно, переповнена цікавими та смішними моментами. Ось лише декілька з них:

Перші екземпляри "Монополії" коштували зовсім дешево – по 2 долари.

Найдовша партія в "Монополію" тривала 70 днів.

Найдорожча версія гри коштувала 2 мільйони доларів. Її створив американський ювелір Сідні Мобел. Поле для гри було прикрашене 23 каратами золота, а квадрати на ньому позначали 42 діаманти.

Щорічно для ігор "Монополія" виготовляється 64 мільйони фігурок будиночків та 23 мільйони фігурок готелів. Цього достатньо, щоб збудувати вежу, втричі вищу за гору Еверест!

До 80-річчя гри компанія Hasbro, яка володіє правами на "Монополію", зробила сюрприз для шанувальників – у 80 з 30 тисяч комплектів гри вони заховали справжні гроші – 20 580 євро.

Відео про гігантську "Монополію", в яку грають зі справжніми грошима