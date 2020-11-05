"Монополія" святкує день народження: цікаві факти про найпопулярнішу настолку
Ймовірно, хоча б раз ви грали у "Монополію", а навіть якщо ні – точно про неї чули. 5 листопада їй виповнюється 87 років.
Розваги 24 вирішили розповісти про історію створення, цікаві факти та основні правила однієї з найпопулярніших настільних ігор у світі.
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Історія гри "Монополія"
Перша сторінка заявки Чарльза Дерроу на патент "Монополії" / Ілюстрація Wikipedia
В розпал Великої депресії у 1933 році американець Чарльз Дерроу постукав у двері компанії Parker Brothers, щоб представити нову настільну гру. Тоді проєкт відхилили через "52 помилки у дизайні". Проте, на цьому Дерроу не зупинився. Заручившись допомогою свого друга, він виготовив 5 тисяч саморобних копій гри та продав їх в універмазі Філадельфії. Коли друзі вже не могли впоратись з попитом, вони знову звернулись до Parker Brothers, і вже в 1935 році "Монополія" стала найбільш продаваною настільною грою в США.
Сьогодні число гравців у "Монополію" перевищує півмільярда людей. Регулярно проводяться комерційні змагання і навіть чемпіонат світу по "Монополії" з призовим фондом 20 580 доларів (це загальна сума грошей в класичному комплекті гри).
Правила гри
Класична версія "Монополії" / Фото Amazon
"Монополія" – це ігрове поле з квадратами, які по черзі проходять гравці. Квадрати поділяються на активи (підприємства) та події. На початку усі отримують грошовий стартовий капітал у Банку (в ідеалі банкір повинен бути незалежним і не брати участі в грі). Рухаючись колами, гравці можуть купувати активи, платити податки та відрахування іншим, торгуватися з ними, отримувати додаткові бонуси, потрапляти у казино та навіть тюрму.
Гравці по черзі кидають кубики і роблять відповідну кількість кроків по ігровому полю. Опинившись на клітинці з вільним активом, учасник може купити його. Якщо ж актив належить іншому гравцеві – потрібно заплатити власнику за відвідування цієї секції за встановленим правилами тарифом.
Потрапляючи на поля з подіями, гравець повинен виконати загадану йому дію. Наприклад: отримати грошовий подарунок від Банку, заплатити кожному учаснику, пропустити хід, перейти на іншу частину поля тощо.
Мета гри – стати монополістом та зробити інших гравців банкротами, раціонально використовуючи стартовий капітал.
Якою буває "Монополія": види та версії
У колекції Дона Херда є понад 250 версій "Монополії" / Фото Wollondilly Advertiser
За роки існування "Монополію" встигли перекласти щонайменше 47 мовами та запустити продажі в 114 країнах. Тому порахувати всі існуючі варіації гри не видається можливим.
В Україні, наприклад, крім класичної, можна знайти ще й такі версії: "Монополія: Мільйонер", "Монополія: Імперія", "Монополія: Дісней", "Монополія для дітей", "Монополія: Міста світу", "Монополія: Україна", "Монополія: Гонка" та інші.
Крім фізичних версій "Монополії", існують ще й інтернет-відповідники. Усе більше ресурсів надають своїм користувачам можливість зіграти в улюблену гру онлайн.
Цікаві факти про "Монополію"
Найдорожча версія "Монополії" вартістю 2 мільйона доларів / Фото Museum of American Finance
Історія настільки популярної гри, звичайно, переповнена цікавими та смішними моментами. Ось лише декілька з них:
- Перші екземпляри "Монополії" коштували зовсім дешево – по 2 долари.
- Найдовша партія в "Монополію" тривала 70 днів.
- Найдорожча версія гри коштувала 2 мільйони доларів. Її створив американський ювелір Сідні Мобел. Поле для гри було прикрашене 23 каратами золота, а квадрати на ньому позначали 42 діаманти.
- Щорічно для ігор "Монополія" виготовляється 64 мільйони фігурок будиночків та 23 мільйони фігурок готелів. Цього достатньо, щоб збудувати вежу, втричі вищу за гору Еверест!
- До 80-річчя гри компанія Hasbro, яка володіє правами на "Монополію", зробила сюрприз для шанувальників – у 80 з 30 тисяч комплектів гри вони заховали справжні гроші – 20 580 євро.
Відео про гігантську "Монополію", в яку грають зі справжніми грошима
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