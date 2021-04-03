Шахматы – древняя интеллектуальная игра. Она известна в любом уголке земного шара, поэтому в мире есть десятки ее вариаций. Это не просто игра, ведь шахматы давно являются видом спорта и искусства.

Шахматную разметку используют практически во всех сферах жизни, а алгоритм игры применяют в научных целях. Но где же родина шахмат и кто их придумал? Точной версии до сих пор нет, однако существует теория, что ранние шахматы придумали в Индии.

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Индийские корни

В начале VI века на северо-западе Индии появилась игра чатуранга. Она имела вполне узнаваемый "шахматный" вид, но отличалась двумя особенностями: игроков было четверо, а не двое, а ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противников.



Шахматная фигура, вырезанная из слоновой кости, из западных исламских земель, примерно VIII–X век / Фото metmuseum



Складная доска для шахмат и нардов из Индии, примерно 1830 год / Фото metmuseum

Арабские превращения

В том же VI или, возможно, в VII веке чатуранга была заимствована арабами. На Арабском Востоке ее несколько видоизменили: игроков стало двое, а победа фиксировалась по постановке мата либо пата, а также при завершении игры с королем и хотя бы одной фигурой против одного короля. Эта игра называлась у арабов шатрандж, у персов – шатранг.



Шатрандж, шахматный набор из Ирана, XII век / Фото Wikimedia Commons

Шахматы приходят в Европу

В VIII – IX веках во время завоевательных войн арабами шатрандж попал в Испанию, затем в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейской знати. Эти люди могли себе позволить изысканные фигуры, вырезанные из слоновой кости, и шахматные доски с инструкцией, которые начали изготавливать ремесленники.

Одними из самых первых фигур, произведенных в Европе, стали шахматы Льюиса. В 1831 году на шотландском острове Льюис фермер обнаружил 78 средневековых шахматных фигур. Эксперты считают, что изысканные изделия были изготовлены в Норвегии, которая в то время контролировала северные шотландские острова.



Шахматы Льюиса из Шотландии, XII век / Фото Wikimedia Commons

Европейские мастера продолжили преобразование правил. В конечном итоге шатрандж стал современными шахматами. К XV веку они получили в целом свой современный вид. Однако из-за несогласованности изменений еще несколько веков в разных странах существовали собственные, иногда довольно причудливые правила.

Развитие шахмат